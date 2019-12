Na jaře začne pilotní projekt sdružených praxí lékařů

"Zároveň chceme, aby tam k sobě měli administrativního pracovníka, který by jim odlehčil od administrativy, která je zatěžuje. Samozřejmě všeobecnou sestru, případně diabetologickou sestru," říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Lékaři by také mohli společně nakupovat a používat dražší přístroje, třeba ultrazvuk. Právě to je hlavní výhodou ve srovnání s malými ordinacemi. Ministr Vojtěch si od sdružených praxí slibuje, že bude pro pacienty lépe dostupná a kvalitnější.

"Praktik není schopen vykrýt maximální ordinační dobu sám. Pokud má ještě zajišťovat návštěvní službu pacienta, a je v terénu, tak ordinaci musí zavřít. Pokud by se tam praktici střídali, tak by ta praxe byla stále otevřená a bylo by to mnohem dostupnější."

Podle aktuálních dat činí průměrný věk praktiků pro dospělé 54 let a pro děti a dorost 56 let.

Praktici by měli zajišťovat 80 až 90 procent péče

Jak napsal Zdravotnický deník, aby se odbornost omladila, je nutné nabídnout mladým lékařům něco víc než vypisování papírů.

Sám šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka přiznává, že i v pondělí ráno mívá až pátého či šestého pacienta s akutním zdravotním problémem, ne s papírem k vyplnění. Praktik by se měl stát tím, kdo pacienta provází po systému a zajišťuje mu naprostou většinu (80 až 90 procent) péče.

Sdružené ordinace jsou jedním z dvanácti pilířů reformy primární péče. Zatímco ale zavedení sdružených praxí bude během na delší trať, některé změny by mohly přijít dřív. Mělo by například dojít k rozšiřování pravomocí co do diagnostiky i léčby chronických pacientů. Ministerstvo také potvrdilo, že podpoří poslanecký návrh, který vrátí na scénu samostatný obor praktických dětských lékařů.

Problém může nastat v malých obcích

Problém se sdruženými ordinacemi však může nastat v malých obcích, kam za pacienty, většinou staršími lidmi, lékaři dojíždějí. A to v případě sloučení dvou sousedních lékařů, kteří by poskytovali větší rozsah služeb, ale v jednom místě. Toho se obává Rada seniorů. Podle jejího předsedy Zdeňka Pernese by změna mohla dostupnost péče ohrozit:

"Jsme proti tomu, aby když v obci ordinuje lékař, v ní přestal ordinovat. Dopravní obslužnost na venkově není dokonalá. Senioři se musí ke svým lékařům dostat, takže nabádáme, aby i toto bylo zohledněno."

Podle praktického lékaře Davida Halaty má i tohle řešení:

"Jsou zkušenosti v zahraničí, kde to řeší tzv. senior taxi. V určitou hodinu z každé vesnice vyrazí dodávka, která naloží pět šest pacientů a převeze do vedlejší vesnice."

Pilotní projekt by měl začít ve třech krajích

Pilotní projekt by měl začít v Praze, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, uvedl náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík:

"Počítám s tím, že by se v každém z těchto krajů, a může jich být víc, projektu zúčastnili minimálně 2 - 3 poskytovatelé."

Sdružené praxe fungují například v anglosaských zemích. V poslední době na ně přechází i Německo a Rakousko. Model by měl být určen hlavně pro mladé lékaře - mimo jiné proto, že jim lépe umožní i částečné úvazky.

Ministerstvo chce také ve spolupráci s odborníky připravit nový standard vybavenosti ordinací, který bude odpovídat západním státům. Zdravotní pojišťovny, ministerstvo i lékaři ale nepočítají s tím, že by sdružené praxe v budoucnu ty stávající plně nahradily.