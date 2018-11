Na hradech a zámcích je 130 adventních akcí

"V letošním roce jsme pro návštěvníky připravili více než 130 adventních akcí po celé České republice. Jsou připravené vánočně vyzdobené prohlídkové trasy, budou se konat různé jarmarky, řemeslné dílny, adventní koncerty, divadelní představení pro děti, a mnoho dalšího. Přehled kompletního hradozámeckého programu najdou zájemci na našich webových stránkách www.npu.cz," uvedla tisková mluvčí Národního památkového ústavu Jana Hartmanová.

Na mnoha hradech a zámcích bude otevřeno dokonce i na vánoční svátky.

"Některé památky budou otevřené i na Štědrý den. Konkrétně to budou Český Krumlov, Horšovský Týn, Kladruby, Bouzov. A v Bečově nad Teplou se bude dokonce konat v zámecké kapli půlnoční mše. Během vánočních svátků mohou zájemci navštívit například Lysice, Šternberk, Buchlov, vánoční koncert na Sychrově, nebo v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. A zavítat k nám mohou dokonce i na Silvestra nebo na Nový rok, kdy bude otevřen Bečov nad Teplou."

Jak dodala Jana Hartmanová, půlnoční mše se v Bečově nad Teplou koná poprvé od roku 1945. Vánoční prohlídky hradů a zámků mají neopakovatelnou atmosféru a poskytují možnost poznat památky v jiném světle. A přispějí i k nárůstu návštěvníků.

"Návštěvnost i letos překročila pětimilionovou hranici, konkrétně to bylo 5,3 milionu návštěvníků. V první pětce nejnavštěvovanějších objektů jsou tradičně zámky Český Krumlov, Lednice a Hluboká. Dále hrad Karlštejn a pětici uzavírá zámek a zahrady v Kroměříži."

Do Česka dorazili i hroziví čerti z Rakouska

Bohatý program je během adventu na řadě míst. Některá města už otevřela adventní trhy, jiná se je chystají otevřít tento víkend. V sobotu se rozsvítí vánoční strom na Staroměstském náměstí v Praze. U rodinného domu v Rynolticích na Liberecku vyrostl za 61 let do výšky 23 metrů, a začal už ohrožovat své okolí. Místní se chystají do Prahy na zájezd a kácení stromu bude zapsáno v kronice. Novinkou trhů v Praze bude kompostovatelné nádobí, na němž se budou servírovat pokrmy prodávané na trzích.

Většina měst i mnoho malých obcí už považuje za samozřejmost společné rozsvěcení vánočního stromu a zpěv koled. Kromě tradičních typicky českých vánočních akcí letos na západ Čech pronikla i ukázka tradice ze zahraničí. Na několika místech se představují hroziví čerti krampus, původně z Rakouska. Na největší průvod čertů na severu Čech láká tento víkend například Žatec. Součástí adventních akcí je i výroba vánočního zboží. Například v Havlíčkově Brodě bude k vidění výroba cínových šperků, papírových a paličkovaných krajek nebo práce kovářů a řezbářů.

Ve sportovnějším duchu se ponese konec roku na Šumavě. Kromě tradičních trhů či společného zpívání koled bude akce Železný pašerák - večerní skialpinistický závod na Pancíř, sjezd Pancíře na historických lyžích či silvestrovský sjezd s pochodněmi, kdy se s koncem roku rozloučí členové šumavské horské služby na nejprudší sjezdovce Šance. A například funkcionalistická Vila Stiassni v Brně bude lákat na netradiční silvestrovskou módní přehlídku.