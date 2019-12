Na hory se v zimě chystá třetina Čechů

Při pohledu na statistiky byla na Vánoce nejvyšší teplota 14,5 stupně Celsia. A to v roce 1958 v okrese Frýdek-Místek, v roce 1977 pak v Kolíně. Naopak největší zima byla v roce 2001 na Horské Kvildě, a to minus 31,5 stupně. Například Prahu míjí vánoční sníh už od roku 2011.

V provozu jsou už dvě desítky středisek

Zimní teploty se letos dají čekat až po Novém roce. Lidé si však mohou užít sníh v zimních střediscích, v provozu jsou jich už dvě desítky. Dominují Krkonoše a Jeseníky. Některé hotely už mají na Vánoce a Silvestra vyprodáno.

Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže je přesto nabídka ubytování na poslední chvíli mnohem větší než loni a místa jsou ještě k dispozici.

"Letošní Silvestr bude trochu výjimečný oproti těm Silvestrům v předchozích letech. Kapacity k dispozici jsou. Kdo půjde na poslední chvíli, tak se může dostat i na nižší cenu, než například lidé, kteří si to kupovali před měsícem. Ale je tam riziko, že nedostanete přesně to, co chcete."

Areály investovaly přes půl miliardy korun

Podle průzkumu Asociace horských středisek se na hory v zimních měsících chystá asi třetina Čechů. Provozovatelé každoročně do středisek investují. Například do lanovek, zasněžování a zábavních drah pro děti. Letos šlo do modernizace přes půl miliardy korun. Zhruba třetina horských středisek podražila. Například Špindlerův Mlýn zavedl systém tzv. proměnlivé cenovky, dodává ředitel Asociace horských středisek Libor Knot.

"Je to systém, který známe z nákupu letenek. Zadáte termín a systém vám nabídne konkrétní cenu. Cílem je rovnoměrněji rozvrstvit počty návštěvníků. Třeba na víkendy se bude lyžovat dráž a naopak ve všední dny levněji."

Loni zažily české skiareály jednu z nejlepších sezón. Lyžaři tu utratili přes 32 miliard korun.

V zahraničí vede Rakousko a Itálie

Čechy však láká i lyžování v cizině. Největší zájem mají o Rakousko a Itálii, uvedla mluvčí společnosti Invia Andrea Řezníčková.

"Prodané silvestrovské pobyty v Rakousku s průměrnou cenou 7,5 tisíce korun činí dosud v Invii 15 procent. Jedenácti procentní podíl pak patří Itálii s průměrnou cenou 9 tisíc korun."

Podle Řezníčkové ale Češi objevují i méně tradiční místa k lyžování - třeba Bulharsko nebo Gruzii.