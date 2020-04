MZV: Ruskou nótu považujeme za nepatřičnou snahu o narušování svobody tisku

Týdeník Respekt v aktuálním čísle s odvoláním na neupřesněné zdroje napsal, že pracovník ruských tajných služeb údajně vybavený smrtelným jedem ricin přicestoval před třemi týdny s diplomatickým pasem a na letišti ho vyzvedlo auto ruské ambasády. České bezpečnostní složky podle týdeníku vyhodnotily jeho přítomnost jako bezpečnostní riziko pro pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09).

Oba čelili v posledních týdnech kritice ze strany Ruska. Kolář kvůli odstranění pomníku Koněva. Hřib za to, že magistrát nechal náměstí před ruskou ambasádou přejmenovat podle zavražděného ruského opozičního politika Borise Němcova. Oba v úterý potvrdili, že mají policejní ochranu.

Ruské velvyslanectví informace týdeníku ale popírá. Článek označilo za nehorázné a lživé pomluvy a součást diskreditační kampaně v českých médiích. Velvyslanectví v pondělí Česku zaslalo nótu, v níž uvedlo, že útoky na Rusko a jeho zastupitelský úřad v Praze jsou nepřípustné.

V ČR svobodu tisku a zákaz cenzury nezpochybňujeme

Proti tomu se ohradilo české ministerstvo zahraničí. Označilo nótu za nepatřičnou snahu o narušování svobody tisku. Česká diplomacie zaslala ruské ambasádě vlastní nótu. V ní uvádí: "V České republice platí svoboda tisku a zákaz cenzury podle Listiny základních práv a svobod. Do těchto svobod ministerstvo zahraničních věcí nezasahuje a zasahovat nebude."

"V ČR svobodu tisku a zákaz cenzury nezpochybňujeme, vybojovali jsme si to před 30 lety. Je nepřípustné, aby se nám do toho míchal jiný stát," doplnil ministr Tomáš Petříček (ČSSD).

Ministerstvo také připomnělo smlouvu o přátelských vztazích mezi Českou republikou a Ruskem, ve které se obě strany zavázaly dodržovat fakt, že se nebudou vměšovat jeden druhému do vnitřních záležitostí.

Babiš: Nenecháme se ovlivňovat cizími mocnostmi

Na aktuální spory s Moskvou reagoval také premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj si Česká republika nenechá líbit, aby cizí mocnosti ovlivňovaly její politiku. Babiš dodal, že situace nevyžaduje radikální kroky, jako by bylo vypovězení ruského velvyslance.

"Určitě není možné, pokud je to pravda, aby nějaký cizí stát prováděl akce proti našim občanům. Je potřeba prověřit, jestli jsou tady takové aktivity, a pokud by se to potvrdilo, byla by reakce z naší strany tvrdá," uvedl premiér.

Podle Babiše spory s Ruskem řeší diplomatickými kanály ministerstvo zahraničí a mezinárodní jednání budou pokračovat. Premiér doplnil, že diplomacie se zabývá i projevy nepřátelství, se kterými se v uplynulých týdnech setkaly české zastupitelské úřady v Moskvě a v Petrohradu.

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová ve středu v moskevském rozhlase prohlásila, že Moskva si nepřeje vyostřovat vztahy s Českem.V souvislosti s obviněním ruských diplomatů z přípravy atentátu na pražské politiky uvedla, že by česká strana měla předložit konkrétní důkazy anebo popřít některá tvrzení. Údiv podle ní budí dění v českých médiích a počínání řady českých politiků. V daném případě se podle mluvčí jedná o jakési nekonečné a uměle vytvářené problémy.