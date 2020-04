MZV pokračuje v repatriaci Čechů do Velikonoc, v zahraničí jich je ještě zhruba 2500

"Za minulé tři týdny se nám podařilo zajistit repatriaci více než pěti tisíc našich spoluobčanů. Z toho 2400 prostřednictvím autobusové dopravy z různých evropských států a přibližně 2800 našich občanů využilo repatriačních letů, které ministerstvo zahraničí připravilo a zorganizovalo," informoval ministr Petříček.

Už dříve ministerstvo uvedlo, že pomohlo i k návratu dalších několika tisíc lidí pomocí komerčních spojů, pro které zajistilo potřebná povolení. Diplomaté na ambasádách také pomáhají českým občanům zajistit si individuální dopravu do vlasti.

Českými repatriačními letadly se podle Petříčka vrátilo ze zahraničí i zhruba 600 občanů jiných zemí EU. Naopak Češi mohli k návratu využít letadla jiných evropských zemí, zejména Německa nebo Rakouska.

Ze Srí Lanky, Indonésie či Austrálie

Ministr Petříček informoval, že v tuto chvíli MZV plánuje vyslat ještě tři repatriační letadla. „Počet Čechů v zahraničí, kteří jsou skutečně situacích, kdy nemají dlouhodobě kde bydlet, nebo jim končí víza atd., se výrazně snížil. Proto jsme se rozhodli, že s repatriačními lety budeme pokračovat už jen do Velikonoc, pokud nedojde k nějaké neočekávané změně,“ dodal šéf české diplomacie.

Největší skupina Čechů, kteří se nemohou vrátit domů, je v Austrálii a na Novém Zélandu. Celkem je jich tam asi 350. "Jsme již v jednání s leteckou společností, vyřizujeme povolení a já věřím, že bychom v průběhu následujícího týdne mohli přivézt naše občany z Nového Zélandu a z Austrálie," řekl Petříček.

Příští týden podle něj vyzvednou letadla také Čechy uvízlé v Indonésii, kterých je asi 120. "Ještě tento týden by měl proběhnout také let na Srí Lanku a do Nepálu, který přiveze zhruba stovku českých občanů," dodal ministr.

Kromě velkých skupin Čechů, které vyzvednou nejbližší repatriační lety, zůstávají podle Petříčka v zahraničí i menší skupiny jednotek až desítek českých občanů, například v Peru, v Jihoafrické republice nebo na Filipínách. O možnosti jejich evakuace Česko jedná s dalšími státy Evropské unie

"V případě zásadního zhoršení situace v některém ze států, kde ještě o Češích v nouzi víme, nebo v případě žádosti o vypravení společného unijního letu, jsme připraveni operativně reagovat,” doplnil náměstek konzulární sekce Martin Smolek.

Letenky

Repatriace dosud probíhá pro občany zdarma, je hrazena ze státního rozpočtu ČR a z fondů Evropské unie. Výjimku bude tvořit let do Austrálie a na Nový Zéland. Tam bude letenka zpoplatněná. Vypravení tohoto letu vyjde na více než 30 milionů korun, což je zhruba třikrát více než doposud nejdražší let na Filipíny.

Zatímco některé státy za repatriaci z této vzdálené destinace vybírají v přepočtu i 26 tisíc korun, Češi si na návrat domů přispějí zhruba 18 tisíci korunami, což je standardní cena letenky z této oblasti v ekonomické třídě.

Česká diplomacie má na repatriace k dispozici 111 milionů korun. Díky zapojení do evropského repatriačního mechanismu bude podle ministra Petříčka možné žádat EU o vrácení části nákladů na repatriační lety, mohlo by to být až 75 procent.