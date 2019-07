Muzeum rekordů a kuriozit slaví 25 let. Má i nejmenší motorku ve střední Evropě

"My jsme měli v Pelhřimově klub středoškoláků, který jsem vedl. Nazval jsem ho Dobrý den, což je dneska název agentury, která zastřešuje oblast rekordů a kuriozit v ČR a také provozuje Muzeum rekordů. S klubem jsme jezdili na různé víkendové akce, a jeden víkend jsme zaměřili na disciplíny, které by se mohly zapsat mezi rekordy. A tam je ten prvopočátek. Všechny nás to chytilo. V roce 1991 jsme uspořádali první festival Pelhřimov - město rekordů. A letos už jsme dělali 29. ročník. Po každém z těch festivalů nám tu rekordmani něco nechali. Například obří lžičku na kávu, která měla 253 centimetrů, jindy obří hlavolam. Ty věci se hromadily a říkali jsme si, že bychom mohli udělat nějakou výstavu. Ale výstava je málo. A tak v roce 1994, právě v těchto dnech na počátku léta vzniklo Muzeum rekordů a kuriozit, které je umístěno v pěti patrech v jedné z městských bran Pelhřimova."

Jak probíhal první otevírací cen? Byl jste nervózní?

"Pamatuji si to velmi dobře, protože to bylo hodně hektické. V deset hodin ráno jsme přestřihávali v prvním patře věže pásku. Pan starosta vedl delegaci, která si jako první tu expozici prohlížela. Zatímco tohle probíhalo v prvním patře, tak ve druhém a ve třetím se instalovaly popisky k jednotlivým exponátům. Dělali to lidi, kteří noc před tím vůbec nespali, a v tom muzeu pracovali."

Jaké jste měli první exponáty?

"Při pořádání prvních akcí jsme zvali rekordmany, o kterých už bylo nějaké povědomí. Přijel třeba pan inženýr Spirman z České Třebové, který vytvořil nejmenší motorku ve střední Evropě. Ze starého Pionýra vytvořil něco, co je vysoké asi jako lahev od piva. Vypadá to ovšem jako velmi seriózní motocykl, a jezdí rychlostí až 50 kilometrů v hodině. To byl jeden z prvních exponátů. Do té doby jsem ty věci měl doma v obývacím pokoji, jako mají jiní vystavené skleničky. Moje žena občas z toho byla nešťastná, občas to vyvolávalo smích. Potom jsme dostali od paní Jandlové největší sbírku psů. To zní velmi podivně, ale jednalo se o obrázky na kartičkách, které vytvořily známé osobnosti od Karla Gotta až po známé kreslíře. To byl také jeden z prvních exponátů, který byl v muzeu."

Uteklo 25 let. Kolik exponátů máte v muzeu teď?

"Přesně to říct neumím, ale je jich asi 500. Počínaje obřím proutěným mamutem od pana Šefla. Vypadá jako živý, čtyřmetrový. Jsou tu i nejmenší miniatury, jakými jsou třeba malby na semínkách nebo sochy, které jsou vyřezané ze špejlí. To je dílo pana Stanislava Meterny. Představte si 1,5 centimetru špejle, a on z toho dokázal vytvořit sochu vzpínajícího se koně."

Mezi exponáty mě zaujal také obraz Ježíše Krista, který je ze sirek.

"Autorem je pan Tomáš Korda, který má v našem Muzeu rekordů a kuriozit na devadesát exponátů, které jsou slepeny ze sirek. Třeba hudební nástroje. Na ty kytary a mandolíny se dá hrát, dokonce i koncertně. Tento obraz podvědomí se někdy používá při testech, jak se dokáže člověk soustředit. Ten obrázek je vytvořen z téměř 2000 sirek, a dalších téměř 2000 zápalkových hlaviček. Jedná se o jakýsi negativ. Když na něj člověk po dobu 50 vteřin hledí, a pak se podívá na bílou stěnu, tak se mu po chvilce, pokud se to podaří, zjeví Michelangelův Ježíš Kristus."

Návod k použití: Po dobu cca 50 vteřin se soustředěně dívejte na střed této zdánlivé abstrakce (stále do jednoho bodu). Poté odvraťte svůj zrak na čistou zeď (světlou jednobarevnou plochu, např. strop apod.). Opět soustředěně upřete svůj pohled do jednoho bodu. Během 3–4 vteřin tam váš mozek začne vytvářet krásný obraz. Poštěstí-li se Vám, uvidíte Ježíše Krista. Když obraz stojí na místě, znamená to s největší pravděpodobností, že se dokážete plně soustředit, což se nepodaří každému. Mnohým se obraz pohybuje a to znamená, že takový člověk má ve svém podvědomí zafixovanou určitou starost či problém, na který sice zrovna teď nemyslí, ale on brání stoprocentnímu soustředění (starosti – zdravotní, finanční, rodinné, pracovní, stress z přepracování…).

Jak budete 25. výročí slavit?

"Prací. Začíná hlavní turistická sezóna, prázdniny. Čas na oslavy bude možná na podzim," řekl v rozhovoru pro Radio Praha Miroslav Marek.

Mezitím mohou návštěvníci v muzeu obdivovat další exponáty jako třeba kamenné housle, funkční parní stroj ze skla, kostely z 63 tisíc zrnek rýže, největší čokoládový zámek či miniaturní Muchovu slovanskou epopej.