Muchova Slovanská epopej jako kniha unikátních fotografií

Velkoformátovou publikaci tvoří detailní fotografie od Jana Williama Drnka. Jsou pořízené fotografickou technologií, díky níž mají snímky nejvyšší možné rozlišení. Ručně vázaná kniha je vedle odborných textů doplněna certifikátem pravosti na ručním papíře, lupou a zlatým šperkem s jantarem. Ten vytvořila patronka knihy Jarmila Mucha Plocková, vnučka Alfonse Muchy.

"Je to symbolika slunce, věčného životabudiče a průvodce života. Okolo jsou symboly pohybu, hojnosti, symbolika slovanských kmenů, spíš pohanských kmenů."

V knize jsou i tři kameny. Nerosty jsou tematicky spojené s místy ze Slovanské epopeje.

Epopej je nejdražší publikací na českém knižním trhu

Kniha vychází v limitované edici pouhých 200 kusů a jde o vůbec nejdražší publikaci na českém knižním trhu - její cena je až 360.000 korun. Jak uvedl autor unikátní knihy Jan William Drnek, největším problémem při focení byl vzduch z klimatizace:

"Dole v galerii na zemi to člověk nevnímá, ale když tam dáme odrazní desky ve velikosti 8 krát 6 metrů veliké, to je jako lodní plachta, tak v tu chvíli cítíte a vidíte, jak tam fouká."

Jan William Drnek snímal obrazy několik let. Fotografoval totiž knihu pomocí takových technologií, že by mohl reprodukce vytisknout v poměru 1:1 k reálné velikosti pláten. Kniha by ale vážila 160 kilogramů. Proto jsou snímky zmenšené, přiložená lupa, která zvětšuje několikanásobně, prý umožní čtenáři vidět podrobnosti maleb tak, jako by se díval přímo na obraz.