Možnost ukládat blokové pokuty za přestupky prošla ve Sněmovně jen těsnou většinou

Kritici z řad ODS či Pirátů poukazovali na to, že opatření vlády i ministerstva zdravotnictví jsou přijímána ze dne na den a jejich výklad nebývá jednoznačný. Podle občanských demokratů není například jasné, zda policie bude pokutovat dodržování dvoumetrových rozestupů v obchodech nebo nošení roušek v autech.

Ministr vnitra: není to jen o rouškách, ale o garážových party

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) opatření hájil. Má za to, že většina přestupků bude stejně jako dosud řešena domluvou. Policie ale potřebuje u některých přestupků účinnější nástroj. "Není to jen o rouškách, ale i o garážových party," řekl Hamáček k charakteru přestupků.

"Návrh zákona bude znamenat snížení administrativní zátěže správních orgánů, které by jinak projednávaly přestupky v klasickém správním řízení. Také obviněným z přestupků odpadnou náklady a povinnosti spojené se správním řízeníní. Pravomoc policie bude vázána pouze na opatření vlády a ministerstva zdravotnictví v souvislosti s koronavirovou nákazou."

Poslanec Kalousek: kdo myslíte, že bude u sebe nosit hotovot?

Předseda opozičních poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek se obává toho, že návrh posílí možnost korupce a je v rozporu s doporučením, aby lidé platili bezhotovostně.

"Kdo si myslíte, že v takovém přípaě u sebe bude nosit hotovost, aby těm policistům zaplatil?"

Podle kritiků si opravdu málokdo bere na procházky větší peníze. Spíš si dá do kapsy stovku limonádu nebo na pivo. Navíc mnohé weby poukazují na to, že se liší to, co je psané v zákoně, a co v televizi řeknou politici. Příkladem je to, že lidé nemusí mít v lese na kole či při běhu roušky. Zákon mluví jen o venkovních sportovištích.

Piráti: Nechceme, aby se to zvrhlo v buzeraci obyvatel

Podle Piráta Jakuba Michálka by se policisté měli raději soustředit na dodržování izolace a karantény infikovaných. "Určitě nikdo nechce, aby se to zvrhlo v buzeraci obyvatel," uvedl. Další člen Pirátské strany, Vojtěch Pikal poukázal na obtížné vymáhání pokut u bezdomovců. Miroslav Kalousek zmínil i případ nudistů, kteří měli být postiženi za slunění bez roušky.

Také šéf poslanců SPD Radim Fiala nevidí k posilování pravomocí policie a strážníků důvod: "Vidím kolem sebe, že panuje obrovská solidarita, že lidé nosí roušky, snaží se, aby bylo všechno tak, jak má být a řekl bych, že je to drtivá většina."

Koalici pomohli při hlasování lidovci a komunisté

Pro novelu hlasovalo 52 z 96 přítomných poslanců. Vládní koalici pomohly KSČM a KDU-ČSL. Podle lidovce Jana Bartoška jsou blokové pokuty "mimořádné opatření po dobu stavu nouze pro případy, když by domluva nefungovala".

Komunista Zdeněk Ondráček uvedl, že za minulý víkend bylo oznámeno 540 přestupků, které budou muset řešit krajské hygienické stanice a radnice.

Prošetřuje se i sobotní setkání prezidenta s poradním týmem

Ministr vnitra Jan Hamáček přiznal, že prošetřováno je i jeho sobotní setkání s prezidentem Milošem Zemanem a jeho poradním týmem, na němž jeho účastníci podle fotografií sice měli roušky, ale v rozporu s opatřeními konzumovali jídlo, u stolu jich sedělo kolem desítky a vedle sebe. Ministr už daroval 10.000 korun Fakultní nemocnici Motol za to, že při jedné z porad, byl zachycen bez roušky.

Zákon by měl platit jen po dobu mimořádných protikoronavirových opatření. Musí ho však ještě schválit Senát a podepsat prezident.