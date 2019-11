Mladé víno a pečená husa, svatomartinské hodování začalo

"Na den svatého biskupa Martina milý hospodář a jeho družina husy jedí, víno k tomu pijíce, štědrého Martina chválíce," praví o slavení svatého Martina u našich předků selská pranostika z roku 1710. A podobné je to i nyní po více než 300 letech. Stalo se již tradicí, že se první víno nového ročníku otevírá 11. listopadu na Martina. I když letos je to o tři dny dříve, je první ochutnávka svatomartinského vína výjimečnou událostí.

Aby mohlo být víno označeno jako svatomartinské, musí být vyrobeno pouze z vybraných odrůd révy a také potřebuje schválení vinařské komise. Letos ji dostala jen ta, která prošla zpřísněným hodnocením. Vína označená na etiketě symbolem svatého Martina na koni připravilo téměř 100 vinařů. Nabízí 366 vzorků. Zhruba polovina je bílých, čtvrtina červených a čtvrtina růžových.

A jaká letošní svatomartinská vína jsou? Podle Marka Babisze, hlavního sommeliera Národního vinařského centra, který hodnocení zajišťoval, se povedla. Jsou podle něj přesně taková, jaká mají být. A to díky téměř ideálním podmínkám v době dozrávání hroznů. "Hlavně na podzim, kdy bylo střídání teplých dnů a chladných nocí, tak bílá a růžová a letos výjimečně i červená vína, jsou velice ovocná a aromatická."

Nutno ale dodat, že Svatomartinské není nic pro milovníky těžkých a sladkých vín. Je totiž, ať jde o jakoukoli odrůdu, vždy suché. A jako mladé víno, u něhož mezi sklizní a uvedením na trh uběhne jenom několik týdnů, má lehkou barvu i chuť a také nižší obsah alkoholu.

Přesto svatomartinská vína vydrží kvalitní až do Velikonoc i déle. Vinaři ale upozorňují, že, kdo si chce vychutnat přirozenou čerstvost mladého vína, měl by jej spotřebovat nejpozději do jara, poté víno může ztratit svoji výjimečnou chuť i svěžest.

Pečená husa a růžové víno

Většina svatomartinských vín se ale prodá právě v průběhu listopadu, který je v Česku v poslední době ve znamení čím dál oblíbenějších svatomartinských hodů. A k nim neodmyslitelně patří kromě mladého vína i pečená husa. Každoročně se zvyšuje také počet restaurací, které nabízejí speciální svatomartinské menu. Potvrdil to i šéfkuchař jedné pražské restaurace na Vinohradech Jan Pípal.

"V posledních pěti až 10 letech ta akce zažívá opravdu ohromný boom. My při těch slavnostech pokaždé prodáme přibližně 900 husích stehen a 40 až 60 celých svatomartinských hus a k tomu děláme ještě další jídla z husího masa. Samozřejmě, že každý rok ke svatomartinské huse nabízíme i svatomartinské mladé víno. V posledních letech je nejoblíbenější svatomartinské růžové."

Podle šéfkuchaře je zásadní, jak je husa upravená. Stačí kmín a sůl a dovnitř jablko a cibuli. Hlavní je péct ji dlouho a na nízkou teplotu, až 12 hodin při teplotě 90 stupňů. Pro přípravu svatomartinské husy je důležitá také její hmotnost - Nejlepší husy jsou vykrmené do váhy čtyř, maximálně pěti kilogramů.

"Například tato husa má 4 kila,“ ukazuje připravenou pochoutku a strká ji trouby. „Vždycky je lepší používat chlazenou husu než mraženou. I když není vůbec jednoduché chlazené husy v České republice kupovat," dodává Jan Pípal.

V září vyprodáno: Zájem o svatomartinské husy roste

Jeho slova potvrzují i farmáři, většina z nich hlásila už od září vyprodáno. Husy se v Česku chovají ve 48 hospodářstvích, a přestože se jich tam letos vylíhlo přes sto sedmdesát tisíc, vysokou poptávku na svatomartinské husy to neuspokojilo. Na začátku listopadu to potvrdil například Zbyněk Opatrný z husí farmy v Tovačově na Přerovsku.

"Myslím si, že chlazenou husu z českého chovu v dnešní době už nekoupíte. „Já sám už mám čtrnáct dnů vyprodáno. Pořád mi lidé volají, ale říkám jim, že objednat si měli na začátku září."

Husí maso mají strávníci rádi zejména pro kulinářské kvality. Průměrný Čech jej sní ročně asi 200 gramů. Celkově se drůbežího masa loni v Česku spotřebovalo 28,4 kilogramu na osobu.