Místo požadované miliardy a půl získá resort zahraničí jen šestinu

Ministerstvo zahraničí mělo v roce 2020 podle původního návrhu hospodařit s částkou 7,9 miliard korun. Podle ministra Petříčka by to ovšem znamenalo meziroční pokles o téměř tři procenta. Šéf resortu proto považoval navýšení této částky o půl druhé miliardy. Zdůvodňoval to úkoly, které pro jeho resort plynou z vládních priorit a mezinárodních závazků. Před čtvrtečním jednáním o rozpočtu s ministryní Alenou Schillerovou /za ANO/ vyjmenoval i konkrétní investice, které ministerstvo chystá.

"Zároveň bychom potřebovali prostředky na posílení kybernetické bezpečnosti ministerstva nebo na nástroje, které chceme použít na boj s nelegální migrací. Ministerstvo zahraničních věcí předložilo některé návrhy například na stabilizaci oblastí severní Afriky, Sahelu, odkud právě migranti do Evropy míří."

Petříček přitom odmítl kritiku ministryně Schillerové, že jeho resort nespotřeboval finanční zdroje z minulých let. Podle něj si úřad musel vytvořit rezervu na nákladné opravy několika českých zastupitelských úřadů. Víc peněz je třeba i na otevření nové ambasády v Singapuru, kterou přislíbil premiér Andrej Babiš (ANO) a jejíž zřízení bude stát 45 milionů korun. S Alenou Schillerovou však Petříček nakonec vyjednal navýšení rozpočtu pro resort zahraničí jen ve výši čtvrt miliardy. Po schůzce řekl, že dojednanou částku považuje za kompromis.

"Domluvili jsme se na tom, že bychom zřídili nástroje, které ministerstvu zahraničních věcí a potažmo celé vládě pomohou dostát svým závazkům například v boji proti nelegální migraci. A domluvili jsme se také na prostředcích na zřízení nové ambasády v Singapuru."

Ministryně Schillerová po jednání s Petříčkem vyjmenovala oblasti, na které prostředky z navýšeného rozpočtu půjdou.

"My jsme navýšili prostředky především na pomoc Africe, protože to je dlouhodobě v souladu s naší politikou, že budeme pomáhat v ohnisku problému. Navýšily se také prostředky na program Sýrie, prostředky na zahraniční rozvojovou spolupráci. Bavili jsme se i o problému Ukrajina a tak dále."

Schillerová tento týden jednala o úpravě rozpočtů také s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (ČSSD) a dopravy Vladimírem Kremlíkem (za ANO). S Tomanem se dohodla na zvýšení jeho rozpočtové kapitoly o jednu miliardu, s Kremlíkem na přidání pěti miliard do Státního fondu dopravní infrastruktury. Podle Schillerové tyto úpravy rozpočtu nezvýší schválený schodek 40 miliard. Zatím ji však čeká ještě jednání o rozpočtu pro resort práce a sociálních věcí. Jeho šéfka Jana Maláčová /ČSSD/ požaduje dalších 11 miliard, což Alena Schillerová odmítá.