Ministr Toman nemohl odletět z Moskvy do Kazaně? Vysvětlení? Administrativní důvody

Tamní úřady neumožnily delegaci přelet z Moskvy do Kazaně. Ministr se s podnikateli po hodinách čekání vrátil do Prahy. Uvedl, že první část návštěvy v Rusku byla úspěšná:

"Jednali jsme s federálním ministrem zemědělství, pozvali jsme ho do ČR. Měl zájem přijet i s obchodníky, takže to jednání probíhalo velmi korektně. Ve středu jsme se dozvěděli před odletem, že není umožněn přesun do Kazaně. Nebyl nám sdělený žádný oficiální důvod."

Podle ruské agentury TASS byly příčinou, proč letadlo nedostalo povolení, špatně vyřízené odletové dokumenty. Podle některých českých představitelů je postup Ruska znepokojivý a může být reakcí na zhoršení vzájemných vztahů. Prezident Miloš Zeman uvedl, že může jít o reakci na zprávu Bezpečnostní informační služby (BIS) o aktivitě ruských špionů v Česku. Rusko se pokaždé proti takovým tvrzením ohrazuje.

"Je možné, že je to odvetná akce. V takovém případě já s tím nesouhlasím, ale musíme znát i ten impuls, důvod," uvedl prezident Zeman.

Prezident Tatarstánu, který měl s ministrem Tomanem jednat, se setkal s českým velvyslancem. Delegace se zde měla zúčastnit Česko-tatarstánského podnikatelského fóra a prohlédnout si některé zemědělské firmy. Premiér Andrej Babiš (ANO) čeká na závěry ministerstva zahraničí. Novinářům řekl, že pokud za problémy české delegace byla nepřátelská akce ze strany Ruska, bylo by třeba ji tvrdě odmítnout.

Spor o památník vlasovcům

Rusko tento měsíc také zařadilo českou humanitární organizaci Člověk v tísni na seznam nežádoucích organizací. Tento týden se dostal do sporu s ruskou ambasádou i starosta městské části Praha - Řeporyje Pavel Novotný (ODS) kvůli tomu, že chce zřídit pomník vlasovcům. Ruské ministerstvo zahraniční označilo chystanou stavbu za "naprosto příšernou iniciativu". České ministerstvo zahraničí nebude podle své mluvčí Zuzany Štíchové na ruské výroky nijak reagovat:

"Stavba památníku je záležitostí samosprávy. Ministerstvo ani ministr zahraničí nemohou zasahovat do rozhodování samosprávy už z podstaty dělby moci v demokratickém státě."

Vlasovci byli občané Sovětského svazu, kteří ve druhé světové válce nejprve bojovali po boku Němců proti Sovětům, ale na konci války pomohli osvobodit Prahu.

O pomníku vlasovcům má zastupitelstvo Řeporyjí rozhodnout 16. prosince. Bývalý ministr zahraničí a nynější ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) médiím řekl, že by si přál, aby starostové a primátoři podobné věci konzultovali s ministrem zahraničí.