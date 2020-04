Ministerstvo zahraničí dopravilo do ČR přes 5000 Čechů

"Slíbili jsme, že v této mimořádné krizové situaci nenecháme v zahraničí žádného našeho občana na holičkách. Myslím, že jsme tento slib naplnili. V uplynulých čtyřech týdnech proběhl největší repatriační program ministerstva zahraničí v historii. Nouzovými autobusy jsme do ČR přímo dopravili 2447 našich občanů a 40 Evropanů. Evakuačními lety pak dalších 2635 Čechů a 894 cizinců, jak občanů zemí EU, tak dalších států, jako například Švýcarska nebo Izraele. Celkem se tedy jedná o 5085 občanů ČR a 934 cizincům," uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

"Dalším tisícovkám jsme pomohli v této komplikované situaci vrátit se domů za svými příbuznými zejména prostřednictvím vyjednání řady výjimek. Naše ambsády jim zajišťovaly povolení tranzitu nebo jsme jim také zajistili místa v letadlech našich partnerů v rámci EU."

Nejsložitější byl let z Austrálie a Nového Zélandu

Celkem bylo vypraveno 69 autobusů a 19 letadel. Do některých destinací se letělo opakovaně, jednalo se například o Kanárské ostrovy, Thajsko nebo Dominikánskou republiku. Nejdelší, organizačně nejsložitější a nejnákladnější byl let do Austrálie a Nového Zélandu. Stál 30 miliónů korun.

"Vyčleněno na repatriace bylo celkem 111 miliónů korun. Co se týče nákladů, tak 2 miliony 300 tisíc korun stálo autobusové spojení z celé řady evropských zemí. Celkem 106 milionů korun stály repatriační lety. Z toho 8 milionů si přispěli cestující, kteří letěli tím posledním letem z Austrálie a Nového Zélandu. V tuto chvíli se také vyřizuje proplacení nákladů ze strany EU, až ve výši 75 procent."

Evropské státy pomohly s repatriací 530 Čechů

Jak dodal náměstek ministra zahraničí Martin Smolek, se svozem našich občanů pomáhaly i jiné členské státy.

"Nejvíc aktivní v tomto směru bylo Německo a Rakousko. Německo nám pomohlo repatriovat přes 140 Čechů a Rakousko přes 120. Celkem nám takto členské státy EU plus Velká Británie a Švýcarsko pomohly s repatriací přes 530 českých občanů."

Těsně před tím, než propukla pandemie, plánovalo ministerstvo zahraničí otevřít call centrum, které by pomáhalo ambasádám v zahraničí i občanům. Toho při repatriacích využilo, dodal Martin Smolek.

"Nakonec jsme se tam střídali nepřetržitě po dobu tří týdnů v počtu 12 osob a mohli pomoci mnoha českým občanům."

V zahraničí nyní zůstává zhruba 180 Čechů, kteří mají zájem o návrat, česká diplomacie se jim snaží pomoci ve spolupráci s jinými státy. Ministr Petříček také upozornil, že v zahraničí zůstávají stále tisíce českých občanů, kteří ale neprojevili zájem o návrat. Nejčastěji to jsou Češi, kteří v zahraničí žijí dlouhodobě a pracují tam nebo studují.