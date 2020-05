Ministerstvo představilo přes 30 území, kde by mohly vzniknout přehrady

Ministerstvo zemědělství představilo 31 území pro stavbu přehrad. Nejvíc, sedm, je jich v kraji Vysočina. Největší přehrady by pak mohly vzniknout na Zlínsku, měly by mít i přes 200 hektarů. Nová místa by měla zadržet až 273 milionů metrů krychlových vody, což je zhruba třetina vodní nádrže Orlík.