Minisčítání 2018: Cestování v čase jako nejoblíbenější superschopnost u žáků

Letošního čtvrtého ročníku vzdělávacího projektu Minisčítání se zúčastnilo celkem 26 000 žáků z téměř 2000 tříd, nejčastěji ve věku 10 až 15 let. Účast na projektu je zcela dobrovolná, proto výsledky nejsou reprezentativní.

„Tento projekt je výjimečný právě proto, že se pomocí něho snažíme oslovit mladou generaci tak, aby si zvykla na to, že je statistika úplně běžnou součástí života. Snažíme se děti k tomu přimět pomocí zajímavých otázek, které se týkají například superschopností, které by chtěly mít, nebo toho, jak mají rády určité jídlo ve školní jídelně, či co by si představovaly a co mají na štědrovečerním stole," říká Helena Koláčková z Českého statistického úřadu.

Mezi nadpřirozenými schopnostmi, které by děti chtěly mít, vyhrály odpovědi, které se týkají času. Na prvním místě se umístilo cestování v čase a na místě druhém mít možnost čas zastavit. Dále by se dětem, zejména dívkám, líbila superschopnost létání. K dalším odpovědím se vyjadřuje Jan Cieslar, tiskový mluvčí Českého statistického úřadu: „Samozřejmě byla velice vtipná otázka na nadpřirozené schopnosti, kdy touha číst myšlenky druhým výrazně převyšovala u dívek než u chlapců."

Podle letošního Minisčítání by žáci nejraději zrušili hodiny zpěvu a českého jazyka. Naopak mezi nejoblíbenější předměty patří počítače, tělocvik, občanská výchova a cizí jazyky. My jsme se v anketě žáků ptali na jejich oblíbený předmět.

„Tělocvik, protože tam běháme."

„Můj oblíbený předmět ve škole je výtvarka, mám ráda kreslení."

„Matematika, protože mi připadá logická."

„Můj oblíbený předmět je asi němčina, protože se tam hodně dozvíme."

„Občanská výchova, protože na ní máme super paní učitelku."

„Tělocvik, protože tam běháme a ráda sportuju."

„Asi matematika a fyzika, protože mi docela jdou a baví mě to."

Minisčítání ukázalo, že nejoblíbenější věcí žáků je mobilní telefon. Ten si zvolilo 43 % dětí jako jedinou věc, kterou by mohly mít. Dalších 31 % by si vybralo počítač nebo notebook s internetem. Mobil preferují více dívky než chlapci, ti by si vybrali spíše počítač či notebook. Více než polovina dětí ve věku deseti let tráví na internetu či aplikacích v mobilu jednu hodinu a méně. Starší děti ve věku patnácti let pak nejčastěji dvě až tři hodiny.

Projekt se dá počítat jako příprava na další velké sčítání lidu, které proběhne v roce 2021, popisuje Jan Cieslar: „Kromě toho, že je tento projekt zaměřený na statistickou gramotnost, chceme, aby si naši žáci a studenti uvědomili, že nás data obklopují. Chceme, aby je to inspirovalo k zapojení se do velkého sčítání lidu, domů a bytů v tom roce 2021, a přesvědčili o tom i své rodiče a prarodiče."

Minisčítání probíhá online už od prvního ročníku, který se konal v roce 2010, a to je také jeden z důvodů, proč je sčítání pro děti tak atraktivní.

"V roce 2021 bude sčítání lidu zcela jiné oproti minulým sčítáním, protože by mělo probíhat zcela online. Všichni, kteří budou chtít a budou mít tu možnost, se mohou zúčastnit sečtení online, takže je to daleko méně zatíží, a to sčítání navíc bude daleko levnější," dodává Jan Cieslar, z Českého statistického úřadu.