Migréna v Česku sužuje až milion lidí, pacienti zkouší nový lék

Neurolog a předseda Společnosti pro diagnostiku léčby bolestí hlavy David Doležil říká, že jde o preventivní lék.

"Jedná se o injekční formu aplikace látky, která má za cíl v mozku zablokovat určitý receptor. Jeho zablokováním zamezíme vznik procesu, který vyústí v migrénu. Migrénou trpí v ČR milión obyvatel. Zhruba 50 tisíc z nich má velmi těžkou migrénu. Tento lék by velmi pomohl našim pacientům, pomohl by i v socioekonomických ukazatelích, protože by navrátil pacienty do práce."

Injekce si mají pacienti aplikovat každý měsíc po dobu až dvou let. Například paní Zuzana měla dřív měsíčně 17 záchvatů, teď má tři.

"Pan doktor mě vyšetřil a říkal, že bych byla adeptka na vyzkoušení něčeho nového. Nejdřív jsem říkala, že určitě ne. Teď jsem velice ráda, že jsem na to kývla, je to daleko lepší."

Dobré zkušenosti s lékem potvrzuje neurolog Pavel Řehulka z brněnské Fakultní nemocnice u svaté Anny:

"Tato nová léčba, která se nazývá biologická, dokáže snížit počet těchto záchvatů pod 50 procent. S klasickou léčbou jsme toho dosud nebyli schopni. Tyto léky dosáhly perfektních výsledků. Další výhodou této moderní léčby je, že má minimální nežádoucí účinky. V klinických hodnoceních jich bylo pod dvě procenta. Nejčastěji se jednalo o lokální začervenání v místě vpichu. Tento lék se aplikuje injekčním perem podobně jako inzulín."

Migréna je často zlehčována

Ženy trpí migrénou až čtyřikrát více než muži, nemoc totiž ovlivňují hormony. Mezi další spouštěče patří změna počasí, stres či některé druhy jídla a pití. Mnozí postižení, včetně těch s těžkými migrénami, se léčí jen volně dostupnými analgetiky, což je podle neurologa vhodné pouze u lehké formy nemoci. Část pacientů se za migrénu stydí, protože se setkali se zlehčováním své diagnózy. Někteří na další hledání pomoci u odborníků rezignovali. Častá migréna lidem značně komplikuje život. Vybírají si kvůli ní neplacené volno, nebo pracují navzdory urputné bolesti hlavy a svou diagnózu tají.



Problém je, že úhradu nového léku nehradí pojišťovny. Jedna dávka přitom vyjde pacienta na 14.000 korun. Část pacientů uspěla s žádostí o výjimečnou úhradu, protože jim jiná léčba nezabírá. O plošném hrazení léků se jedná. Svaz zdravotních pojišťoven podle svého výkonného ředitele Martina Balady odhaduje, že o léčbu budou mít v Česku zájem tisícovky pacientů s chronickou migrénou:

"Za pět let by ten dopad do rozpočtu systému zdravotního pojištění měl přesahovat až jednu miliardu korun, což je poměrně velký obnos."

"Biologická léčba je vždycky drahá. Vůči pacientům s migrénou má společnost dluh. Dlouhodobě si musí řadu léčiv hradit sami. A právě pro pacienty, kteří mají těžkou formu s vysokou frekvencí záchvatů, tak právě pro ně byl tento lék vyvinut. Úhrada by z mého hlediska měla být," říká neurolog Pavel Řehulka z brněnské Fakultní nemocnice u svaté Anny.

Migréna je podle Světové zdravotnické organizace třetí nejčastější nemocí na světě. Týká se především lidí v produktivním věku. Poprvé se zpravidla projeví v pubertě a odezní kolem šedesátin. Někteří se s ní ale potýkají až do konce života.