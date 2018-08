Migrace:hlavní bod Babišovy cesty do Itálie a na Maltu

Podpora státům nejvíce zasaženým migrační vlnou, zemím na severu Afriky i těm, odkud uprchlíci přicházejí. To jsou podle českého premiéra cesty, jak migraci řešit. Hovořil o nich i se svým italským protějškem Giuseppem Contem:

"Já jsem mu vysvětloval svůj názor na řešení evropské migrace. Je to o podpoře států, jako je Řecko, Itálie, Malta, Španělsko. Ony musí zastavit ilegální migraci a na to samozřejmě potřebují peníze. A potom je to o vyjednávání se severní Afrikou."

Babiš také Contemu zopakoval postoj české strany k přijímání uprchlíků. Ty Česko dlouhodobě odmítá a nesouhlasí ani s přerozdělováním migrantů. Debatou o kvótách podle českého premiéra Evropa jen ztrácela čas a je potřeba, aby přijala systémové opatření na zastavení ilegální migrace. Itálie ale už podle Babiše v tomto dosáhla velkých úspěchů, protože příliv migrantů zásadně snížila.

Předem jasná stanoviska

Právě přerozdělování uprchlíků stojí za návštěvou českého premiéra v Římě. Conte jej pozval v červenci poté, co Babiš odmítl italskou žádost o pomoc s částí ze 450 migrantů zachráněných ve Středozemním moři. Babišovu cestu pro Český rozhlas okomentoval Ondřej Houska z Hospodářských novin:

"Ta stanoviska byla dopředu jasná. Tím ale nechci říct, že ta cesta byla zbytečná. Vždy, když se potkají dva premiéři, tak stojí za to už jen fakt, že, pokud samozřejmě nedojde k něčemu neočekávanému, tak utuží vzájemné vztahy a vysvětlí si své pohledy. To, co řekl Andrej Babiš je dlouholetý postoj České republiky, nic nového."

Nové nejsou podle Housky ani Babišovy návrhy řešení:

"Asi se v Evropě dost podiví, až si přečtou, co pan premiér říkal. Uvedl, že chceme předložit celoevropské řešení a že do Evropy nemají připlouvat žádní nelegální migranti a je potřeba domluvit se se zeměmi Afriky, aby to v podstatě zajistily, tak to je něco, o čem Evropa mluví a snaží se o to několik let, naposledy to potvrdila v červnu na summitu v Bruselu, kde byl i Andrej Babiš. Tady se vlamuje do dveří, které jsou dokořán otevřené."

Babiš při své návštěvě v Římě nevynechal ani velitelství námořních sil Evropské unie ve Středozemním moři a sešel se také s českými vojáky, kteří slouží v operaci Sophia. Ta bojuje například s pašeráky lidí.

Další cesta českého premiéra vedla na Maltu, tedy opět do země zatížené migrací. V hlavním městě ostrovního státu se sešel tamním předsedou vlády Josephem Muscatem. I spolu hovořili o uprchlické vlně. Maltský premiér po schůzce řekl, že oba mají na věc jiný názor, je nicméně důležité o věci jednat.