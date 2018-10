Mezi vyznamenanými osobnostmi je někdejší premiér Švehla, i vojáci padlí v Afghánistánu

Ocenění Antonína Švehly slíbil Zeman již na konci července. Nyní upřesnil, že tehdejší šéf agrární strany obdrží in memoriam nejvyšší české vyznamenání první třídy. Zeman dosud udělil 21 Řádů bílého lva. Většinu obdrželi vojáci z první či druhé světové války a představitelé cizích států.

Prezident již dříve oznámil, že Medailí za hrdinství ocení trojici českých vojáků. Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek padli začátkem srpna na východě Afghánistánu rukou sebevražedného atentátníka.

Cenu dostane i rozhlasový pracovník Karel Lánský, který pomáhal po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 udržet vysílání rozhlasu.

Mezi vyznamenanými jsou podnikatelé, sportovci i zpěváci

Za boj proti podnikateli Zdeňku Bakalovi, kterého Zeman často kritizuje, vyznamená slovenského podnikatele Pavola Krúpu. Nad tímto výběrem se pozastavil premiér Andrej Babiš (ANO). Řekl, že by si ocenění víc zasloužilo plno jiných podnikatelů. Nakonec předseda vlády seznam vyznamenaných tento týden spolupodepsal, a to včetně jména Krúpy.

Za boj proti lidem spojenými s kauzou lehkých topných olejů předá Zeman medaili bývalé investigativní novinářce a poslankyni hnutí ANO Janě Lorencové. Dále ocení někdejší předsedkyni Energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou, nebo učitelku mateřské školy Darinu Nešporovou za záchranu předškoláků při loňské dopravní nehodě na Olomoucku.

Prezident se rozhodl ocenit také dvojnásobnou olympijskou vítězku Ester Ledeckou. Lyžařka a snowboardistka vyznamenání osobně nepřevezme, bude na soustředění v zahraničí. Médiím řekla, že zvažovala, zda medaili přijme. Její otec, hudebník Janek Ledecký, se totiž v minulosti vymezil proti Zemanovi. Vedle Ledecké by měl letos státní vyznamenání dostat také bývalý tenista Radek Štěpánek, který mimo jiné dvakrát vyhrál Davisův pohár. Loni ocenení obdržela rychlobruslařka Martina Sáblíková.

Ocenění je připraveno i pro vzpěváka Michala Davida. Média v posledních dnech informovala, že vyznamenáni budou také herci Ivan Vyskočil a Jiří Krampol nebo novinář amerického původu Erik Best.

Slavnostní vyzdobení bude v národních barvách

Letošní ceremoniál na Pražském hradě je výjimečný v souvislosti s oslavami 100. výročí vzniku ČSR. Ve Vladislavském sále, kde se akce koná, bude květinová výzdoba v národních barvách nebo speciálně nasvícená standarta prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Do Vladislavského sálu dostalo pozvánku několik set lidí, dalších několik tisíc pak může přijít na následnou recepci do Španělského sálu. Zeman ale na Pražský hrad nepozval řadu svých odpůrců z řad poslanců, senátorů, hejtmanů či rektorů. Prezidentovi to vytklo vedení Sněmovny, které mu poslalo dopis.

Část zákonodárců, které prezident nepozval na předávání vyznamenání, ale z hradní kanceláře jim přišla alespoň pozvánka na následnou recepci, na Hrad nepůjdou. Mezi nimi exministr zahraničí a doyen Sněmovny Karel Schwarzenberg (TOP 09) či bývalá předsedkyně dolní parlamentní komory Miroslava Němcová (ODS). Poslankyně v otevřeném dopise hlavě státu vytýká, že na oslavu stého výročí nepozval ty, kteří mají výhrady k jeho pojetí prezidentského úřadu.