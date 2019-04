Mezi Vámi: Ukrajinci jak je neznáte. Třicet příběhů, třicet pohnutých osudů

Pokud si myslíte, že migranti z Ukrajiny přijíždí do Čech pouze za levnou prací, tak jste na omylu. Naopak, často zde mají prestižní zaměstnání třeba v Národním divadle, na Akademii věd nebo na nějaké vysoké škole. V rámci projektu byla vydána i stejnojmenná kniha, vyprávějící o osudech Ukrajinců v Čechách. Práci nad projektem popsala jeho ředitelka Larysa Halyšyčová:

"Práce nad tímto projektem trvala více než rok. Samozřejmě třicet příběhů je strašně málo, vždyť je nás tady více než 150 tisíc. Ale určitě s tímto projektem budeme dále pokračovat. Hrdinové naší knihy jsou už většinou známí z nějakých jiných zdrojů - z televize, z časopisů, ze zpráv. O každém z nich se v české společnosti určitě mluvilo. A lékaře ani nezmiňuji, těch jsou tady tisíce a tisíce."

Primátoř Hřib: knížka pomůže bourat stereotypy

Slavnostního křtu knihy v Městské knihovně v Praze se zúčastnil ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis a pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). V rámci akce se konala výstava obrazů Alexandry Bryxové a Alexandra Oniščenka, soch Alexandra Kozlova nebo skic módní návrhářky Natali Ruden, kteří se rovněž stali hrdiny vydané knihy. Význam projektů zdůraznil i pražský primátor Zdeněk Hřib:

"Pevně věřím, že tato kniha přispěje k boření stereotypů, protože není tajemstvím, že Praha by bez Ukrajinců a jejich práce nevypadala tak, jak dnes vypadá. Osobně bych rád dodal, že to není jen stavebnictví, co občané Ukrajiny podpírají. V poslední době podpírají i české zdravotnictví, které by bez nich asi moc nefungovalo. Tato kniha určitě seznámí své čtenáře s celou řadou osobností a s jejich jedinečnými životními příběhy. Tito lidé, i navzdory často velice složitému osudu, dokázali uspět ve velice různorodých oblastech. Myslím si, že tohle je přesně ta cesta, kterou lze bořit stereotypy."

Sochař Kozlov dnes restauruje Brokoffa

Publikace obsahuje 30 rozhovorů s Ukrajinci, kteří v Česku dlouhodobě žijí a pracují v nejrůznějších oblastech, jako jsou umění, věda, sport nebo medicína.

Je tu například rozhovor s bronzovým medailistou v moderním pětiboji Andrijem Iefremenkem, sólistkou baletního souboru Národního divadla v Praze Ivankou Radou Illyenko nebo biochemikem a genetikem Andrijem Dorošem. Všechny rozhovory sepsala ukrajinská novinářka a publicistka Olena Laň. Které příběhy ji osobně zaujaly nejvíc?

"Určitě Tary. Původně pochází z velice skromné rodiny a teď vlastní několik firem, je idolem českých dětí, učí je všechny parkur. Je to taková naše moderní mladá hvězda. A druhý je Alexandr Kozlov, je to sochař a také restauratér Ferdinanda Brokoffa a Matyáše Brauna. Nyní se podílí na opravě nejcennějších památek v České republice. Pracovat začínal v dolech, a první své sochy udělal z hlíny! Ale snil o tom, že bude sochař a malíř.

Jednou, když jel tramvají, uviděl skupinu studentů, kteří něco malovali. Rychle vyskočil z tramvaje a ptal se, kde studují, s tím, že chce také malovat. A později, když po něm přijímací komise chtěla vidět jeho tvorbu, tak měl tolik skic, že jimi vyložil nejen celou chodbu, ale i schody až do druhého patra! Alexandr Kozlov je politický emigrant, musel se odstěhovat ze Sovětského svazu z politických důvodů a prošel všemi instancemi, které nebyly tehdy moc příjemné; teď je to podstatně lepší. Ale ustál to, má úžasné děti, například jeho dcera je výbornou houslistkou a reprezentuje Českou republiku na evropských soutěžích."

Autoři projektu vybírali především z migrantů, co se přestěhovali do Čech v 90. letech minulého století nebo během posledních pár let. Snažili se představit lidi z co nejvíce profesí, nejrůznějšího zaměření i věku. Projekt se bude nadále rozvíjet prostřednictvím webu www.mezivami.cz, kde budou postupně přibývat další rozhovory se zajímavými Ukrajinci žijícími v Čechách.