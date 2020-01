Mariánský sloup se zřejmě vrátí na Staroměstské náměstí

Původní mariánský sloup lidé vztyčili jako poděkování Panně Marii za úspěšnou obranu Prahy před Švédy na podzim roku 1648. Autorem byl Jan Jiří Bendl. Sloup byl vysoký 14 metrů a na jeho vrcholu byla socha Panny Marie. Sochař Váňa pracoval na její replice deset let. "Už je dokončená a je u Týnského chrámu na provizorním sloupu."

Sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie.

Primátor chce řešit Staroměstské náměstí komplexně

Návrh na změnu usnesení předložil zastupitel Jan Wolf (KDU-ČSL), který návrat sloupu prosazuje dlouhodobě. Zastupitelstvo to v minulosti několikrát odmítlo. Proti umístění se postavili zastupitelé Pirátů a část klubu Praha Sobě.

"Nemůžeme na nejcennější náměstí v České republice jen tak usadit takové dílo, u kterého nevíme, že má takové hodnoty a že si zaslouží umístění na takovém místě," uvedl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě). Dodal, že existuje posudek historiků umění a architektury, podle kterého by sloup na náměstí stát neměl a že jejich názor by měli zastupitelé respektovat.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) dodal, že Staroměstské náměstí je třeba řešit komplexně, město podle něj brzy začne řešit dostavbu za války zničeného východního křídla Staroměstské radnice.

Wolf: Sloup může stát do půl roku od prodloužení stavebního povolení

Zastupitelé však zamítavé usnesení změnili. Po hlasování Jan Wolf uvedl, že sloup by měl na náměstí stát do půl roku od prodloužení stavebního povolení. Sochař Váňa dodal, že stavba základů sloupu na Staroměstském náměstí a finální sestavení bloků kamenů by měly trvat čtyři měsíce. Kameny na stavbu darovala už loni města.

"Sloup byl zhotoven Janem Jiřím Bendlem z božanovského pískovce. Je to náš český krásný kámen. Napsal jsem městům dopis. Říkal jsem si, že města, kde jsou mariánské sloupy, by tomu mohla rozumět a věnovat kámen na první mariánský sloup v Čechách, podle kterého vznikly sloupy v jejich městech," uvedl sochař Petr Váňa, který na replice mariánského sloupu pracoval od roku 2008.

O návratu sloupu se diskutuje od 90. let. Zastánci obnovy jej považují za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a významné barokní umělecké dílo. Podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země.