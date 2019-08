„Máme se skvěle. Řekněte to světu!“ – zaúkoloval premiér Babiš velvyslance

„Nám se daří úplně skvěle. Myslím si, že výsledky jsou jasné. Jsme jedni z nejlepších v Evropě: nejnižší nezaměstnanost, veřejné finance jsou skvělé, rosteme, bohatneme. A hlavně jsme bezpečná země“, řekl premiér Babiš českým diplomatům. „Mluvme takhle o naší zemi, protože to je ta pravda. Buďme hrdi na to, co jsme všichni společně dokázali, všichni občané naší země. Jsme na tom dobře, a budeme na tom ještě lépe.“

Aby to tak bylo, musí česká politika zabojovat o budoucí rozpočet Evropské unie. Podle dosavadních návrhů čeká Česko v novém finančním období téměř nejvyšší propad alokace finančních prostředků, a to o 24%. Pokud se mají evropské dotace snižovat, tím spíš je důležité, abychom my sami určovali, co jsou naše priority a na co mají být evropské prostředky určeny, myslí si premiér Babiš.

Premiér Babiš je velmi spokojen se spoluprací s Polskem, Maďarskem a Slovenskem.



„V4 je silný blok. V4 jasně ukázala svoji sílu. V rámci migrace, v rámci kvót, v rámci toho, že jsme zvrátili dohodu z Ósaky. My jsme na to měli jiný názor. Všechni premiéři V4 bojovali za své země, a ne za svá politická uskupení a strany. Někdo může argumentovat, že jsme toho až tolik nedosáhli, ale podstatná jsou jednání o Evropské komisi. Předsedkyně Evropské komise je nejsilnější osoba, nejvlivnější člověk v rámci Evropy“ – zhodnotil Andrej Babiš jednání o nové předsedkyni Evropské komise. Připomeňme, že ve jmenování Němky Ursuly von der Leyenové předsedkyní komise sehrály středoevropské země důležitou roli, když kategoricky vetovaly jejího nizozemského protikandidáta. Na druhé straně, posilování role Evropské rady na úkor Evropské komise je jednou z hlavních dlouhodobých priorit české politiky v Evropské unii.

O vztazích s Čínou a s Ruskem, na které se Česko některých komentátorů orientuje až příliš, v premiérově výročním projevu o zahraniční politice vůbec nebyla řeč až na okrajovou poznámku, že EU by měla zvýšit svůj tlak na to, aby se tyto země připojily ke snaze o záchraně klimatu.