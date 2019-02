Lidé v exekuci nebo na sociálních dávkách si od příštího roku nezahrají

Elektronický seznam budou mít všechny herny, uvedla ministryně financí Alena Schillerové (za ANO):

"Budeme získávat informace z databází o osobách, které jsou buď na dávkách, nebo jsou na ně vedeny exekuce. A tyto informace budou v databázi registru vyloučených osob. Provozovatelé se dozví, že patří do toho rejstříku, a nesmí dovolit přístup do herny a k herním zařízením."

Hráčům se do povinné registrace nechce

Není to tak dávno, co bylo v Česku 7,5 tisíc heren. To je údaj z roku 2012. Teď je heren zhruba 1800. Za poklesem stojí i povinné registrace hráčů, které platí od loňského roku. Zahrát si anonymně není prakticky možné. Zájem klesl o polovinu, stejně jako daň, kterou vybral stát. Hráči si navíc mohou sami nastavit různá omezení, nebo se nechat zapsat do registru vyloučených osob. To vítá i Roman z Ústeckého kraje, který se snaží z patologického hráčství vyléčit. Navíc dluží asi milion korun.

"Já jsem v tom lítal 13 let, vyzkoušel jsem si z hazardu úplně všechno. Začalo to ruletou, přes automaty, pak jsem sázel bez rozmyslu na cokoliv, třeba na čínský ping-pong a podobné věci."

Automatů je v legálních hernách 40 tisíc

Loni byla znovu povolená drtivá většina kamenných provozoven. Platí v nich však povinná registrace hráčů, nabídka sebeomezujících opatření, povinné přestávky ve hře, zavírací doba nebo omezení reklamy. Hazard téměř vymizel z hospod, restaurací a barů.

Samotných hracích automatů je teď v legálních hernách po Česku 40 tisíc. Další stroje, které nemají povolení, zabavují celníci. Mezi ně patří i tzv. kvízomaty. Podle státu obcházejí zákon o hazardu, když se hráčů ptají na velmi jednoduché otázky, typu: je pistáciová zmrzlina z pistácií. Celníci kvízomaty zadržují, jejich provozovatelé se se státem soudí. Tvrdí, že se kvízomat nechová jako tradiční herní automat.

"Podle nás se nejedná o hazardní hru, protože získání jakékoliv výhry v těchto soutěžích je otázkou pouze splnění dovednostních úkolů nebo správného zodpovězení soutěžních otázek. Žádným jiným způsobem v těchto soutěžích jakoukoliv výhru získat nelze," uvedl advokát jednoho z dodavatelů kvízomatů Michal Varmuža. Žádný pravomocný rozsudek ale v Česku zatím nepadl.

Herní vášeň se přesouvá na internet

K omezování hazardu přispívají vedle přísného povolovacího režimu i obce. Například Kladno, Jihlava nebo Rokycany mají stejně jako dalších 450 měst a obcí herny zakázané vyhláškou. Další obce herny regulují. Generální ředitel Celní správy Milan Poulíček říká, že gambleři dnes ale často hrají doma na počítači.

"Nelegální herny, versus legální se z našeho pohledu snižují, ale bohužel se to přesouvá na internet, kde máme také možnost kontrolovat, v tuto chvíli komunikujeme s ministerstvem financí o této pravomoci."

V oblasti internetu byla podle ministryně Schillerové účinná možnost zařazení ilegálního provozovatele na takzvaný blacklist. Takovému provozovateli je blokován platební účet a internetová stránka. Z trhu se podle ní dobrovolně stáhly desítky ilegálních provozovatelů.

Jak uvedl mluvčí Unie herního průmyslu Andrej Čírtek, u internetového hazardu ale zatím není vidět zásadní nárůst tržeb, který by vyrovnal propad u automatů. Domnívá se proto, že hráči odešli do nelegálních heren.