Lidé u Miloše Zemana hodnotí nejlépe využívání prezidentských pravomocí

Václav Havel zůstává bezkonkurenčně největší postavou posledních třiceti let. Myslí si to 55 procent lidí. Jako nejlepší prezident je hodnocen i každým čtvrtým Zemanovým voličem.

U Havla lidé hodnotili kladně zejména jeho humanitní odkaz, uvedl Jan Burianec z agentury STEM/MARK.

"Taky se u něj lišilo hodnocení podle sociodemografických charakteristik. Zatímco u nejmladší kategorie lidí (18 až 30 let) na první příčce dominoval mezi třemi čtvrtinami, tak u nejstarších, věková kategorie 60 a více let už to hodnocení nebylo tak vysoké. Dokonce tu první příčku mu sebral současný prezident Miloš Zeman."

Co lidé u současného prezidenta Miloše Zemana hodnotí nejlépe?

"Nejlépe je hodnoceno využívání prezidentských pravomocí. Může je využívat v pozitivním i negativním smyslu, ale jde o to, že je využívá umně, třeba někdy na hraně, viz nedávný návrh žaloby od Senátorů. Další věcí byl zájem o problémy občanů. Je hodnocen pozitivně za jízdy do krajů, diskuze s občany a tak dále. Naopak hůře je hodnocen v řešení sporů na české politické scéně nebo způsob vystupování na veřejnosti. To pomyslné rozdělení příznivců a odpůrců se zde trochu narušuje tím, že způsob vystupování na veřejnosti hodnotí negativně i každý jeho desátý volič, naopak odpůrci Miloše Zemana uznávají, že se o problémy občanů zajímá a využívá prezidentské pravomoci."

Václav Klaus je napříč sociodemografickými skupinami hodnocen vyrovnaně. Podrobnější analýza pak ukázala, že těm, co považují za nejlepšího prezidenta Václava Havla, nezáleží tolik na pohlaví hlavy státu a jsou nakloněni mladšímu, prozápadnímu intelektuálovi, který nemusí disponovat politickou zkušeností. Ti, kdo považují za nejlepšího prezidenta Miloše Zemana, jsou výrazněji pro muže, osobu starší alespoň 60 let s politickou zkušeností.