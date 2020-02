Lidé skupují trvanlivé potraviny. Není důvod k panice, říká ministr

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) upozornil, že není možné testovat každého, kdo se vrátil ze severu Itálie. Právě ta je po Číně a Jižní Koreji nejvíce zasaženou oblastí.

Podle ministra se testují lidé, kteří přijedou z oblasti, kde se nemoc šíří, a mají horečku nad 38 stupňů. Pokud mají navíc problémy s dýcháním nebo suchý kašel, mají telefonicky kontaktovat lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Podle Vojtěcha není důvod k panice, ani ke skupování potravin. Přesto se tak děje a lidé ze strachu z šíření nového typu koronaviru skupují hlavně trvanlivé potraviny.

"Karantény se bojíme. - Chceme mouku. Sušené droždí už taky nebylo. - Těstoviny ani mouka nebyly, nesehnala jsem," říkali lidé v ostravských supermarketech.

Výrobci jedou na maximum

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu, Tomáše Prouzy, mají obchodníci dostatek všech potravin a není důvod k takovému chování.

"Pomohla tomu i některá média různými senzačními titulky o tom, jak přežít infekci a podobně. Lidi na to samozřejmě reagují, začali nakupovat výrazně více. Proto se někdy objevily prázdné regály, protože většina prodejen nemá své vlastní velké sklady. To zboží se naváží z centrálních skladů podle harmonogramů průměrné spotřeby, takže pokud se začne prodávat třeba o čtvrtinu víc rýže nebo těstovin, tak logicky na pár hodin dojdou."

Obchody jedou na maximum a hovořilo se o tom, že se vánočnímu režimu přiblíží i tržby ochodů. Podle Tomáše Prouzy ale obchody žádný velký nárůst tržeb neočekávají.

"Když se podíváte na to, co v těch obchodech chybělo, tak to byly často ty nejlevnější těstoviny, rýže ve slevě, konzervy ve slevách, takže z pohledu nárůstu tržeb to budou desetiny, možná jedno až tři procenta. V posledních dvou třech týdnech, když jsme viděli, jaká panika probíhala třeba v Miláně, tak obchodníci na to reagovali tím, že naplnili své sklady na maximum. Řada výrobců rozjela i větší výrobu na druhou nebo třetí směnu. Všichni dneska jedou na maximum."

E-shop zaznamenal i stokilový nákup

Velkou poptávku zaznamenali i prodejci přes internet. Někteří zákazníci si objednali i stokilogramový nákup za desítky tisíc korun. Třeba Košík.cz proto přistupuje k preventivním opatřením, říká jeho mluvčí František Brož:

"Už jsme snížili počet konkrétních položek na objednávku tak, aby si od těch nejžádanějších mohli lidé koupit jen takové množství, které je běžné pro velký zásobovací nákup a nedocházelo k tomu rychlému extrémnímu vyprodání."

Podle majitele konkurenčního Rohlíku.cz Tomáše Čupra nakoupili lidé za den tolik zboží jako za týden.

V Česku byly kvůli podezření na nákazu COVID-19 v karanténě od začátku února stovky lidí. Zatímco například v Karlovarském kraji k tomuto opatření zatím nemuseli vůbec přistoupit, ve středních Čechách se domácí karanténa týká aktuálně asi stovky lidí. Politici i úřady opakovaně varují před panikou.