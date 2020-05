Lidé mohou v Česku poděkovat za pomoc v koronavirové době i koupí medaile

"Ušil pro vás někdo roušky? Nosil vám léky a nákup? Jezdil po městě s dezinfekcí? Ti všichni si zaslouží obrovský dík. Proto jsme připravili medaili, která nese jednoduchý a výstižný název 'Děkujeme'," uvedla k výjimečné emisi České mincovny tisková mluvčí Lenka Klimentová.

Medaile se slovy díků v několika světových jazycích a portrétem patronky ošetřovatelek Florence Nightingalové je z dílny výtvarníka Martina Daška. Česká mincovna ji razí v mosazi, ve stříbře a ve zlatě. V těchto dnech připravuje výrobu razidel a grafické návrhy blistrů, ve kterých budou medaile uloženy.

Prezident Českého červeného kříže Marek Jukl ocenil, že se do projektu zapojila Česká mincovna. „Epidemie a pandemie zasáhly do lidské historie již bezpočet krát. Pokaždé se ale zvedla vlna mezilidské solidarity a do první linie šli nejen lékaři, sestry, ošetřovatelky, ale také stovky dobrovolníků," řekl. „Jsem rád, že je tak tomu i dnes, kdy celý svět čelí novému koronaviru, a velmi mne těší, že poděkovat přichází i Česká mincovna," dodal.

Nejsilnější příběhy

Výtěžek z prodeje medailí získá Český červený kříž a poputuje na konkrétní vybavení zařízení, které ČČK provozuje. Jde o více než 20 sociálních a zdravotnických zařízení - dětskou léčebnu, zařízení pro seniory a další sociální zařízení.

Obchodní ředitel Aleš Brix ještě upozornil na další společný projekt. „Chceme společně také zaznamenat ty nejsilnější příběhy. Lidé budou moci sami navrhnout někoho na vyznamenání medailí Děkujeme. Pracovní skupina složená ze zástupců červeného kříže a mincovny následně vybere sto lidí, kterým na slavnostním večeru společně předáme mosaznou medaili, dvaceti lidem stříbrnou medaili a deseti lidem zlatý dukát Děkujeme," popsal.

Brix také doplnil, že další finanční příspěvek České mincovny pro červený kříž půjde jako alikvotní část zisku z prodeje Sady oběžných mincí 2020 - Olympijské hry v Tokiu a Mistrovství Evropy ve fotbale: „Na toto téma nyní jednáme s Českou národní bankou," dodal.