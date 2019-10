Lennonova zeď: graffiti zmizí, nahradí ho venkovní galerie

"Počítáme s tím, že zeď by měla být znovu návštěvníkům zpřístupněna v polovině listopadu. Chceme ji představovat v souvislosti s 30. výročím sametové revoluce," řekla Hedvika Čepelová, mediální zástupkyně Řádu Maltézských rytířů.

A jak to bude se sprejováním na zeď?

"To je citlivá otázka. Rozhodně to nesmí fungovat tak, jak to fungovalo teď v létě. Ta zeď čelila obrovskému náporu turistů. Bohužel se dostala i na program některých cestovních agentur, které sem vodily turisty v rámci tzv. alko tours. Vodily sem lidi, kteří byli ovlivněni alkoholem. Agentury jim přímo na místě dávaly do ruky spreje a vybízely je k tomu, aby se realizovali na zdi. Často pak neskončili jen na zdi, ale i na přilehlém mobiliáři. Když se rozhlédnete po Velkopřevorském náměstí, tak uvidíte, že graffiti jsou na stromech, na lampách, koších, tady je pomalovaná pumpa, jsou pomalované i zdi ostatních domů. Takto to rozhodně fungovat nesmí. Jeden ze smutných důsledků tohoto vandalismu byl i ten, že ze zdi přes léto zmizela lennonovská symbolika. Na té zdi jste vůbec neviděla, proč tady je, k čemu odkazuje, vůbec nebylo patrné, k čemu se ta zeď hodnotově hlásí. Nová pravidla, která tomu společně s Prahou 1 chceme dát, by měla vést k tomu, aby na zdi byla zřetelně vidět lennonovská symbolika, aby kdokoliv sem přijde, měl možnost pochopit, co ta zeď symbolizuje."

Lennonova zeď je ukrytá mezi zahradami, ambasádami, Čertovkou a náměstíčky. Historie nápisů na zdi sahá podle pamětníků už do 60. let 20. století, kdy se zde objevovaly vzkazy pro Jana Wericha, který bydlel nedaleko na Kampě, později tu byly protestní nápisy.

Symbolický náhrobek se tu objevil po smrti Johna Lennona

Po smrti Johna Lennona v prosinci 1980 někdo využil prázdné kamenné desky, která bývala součástí veřejného vodovodu, k vytvoření symbolického náhrobku Johna Lennona. Potvrzuje to Petr Kvaček, který tu bydlí už od 60. let.

"Začalo to na takovém symbolickém místě, které připomíná náhrobek. Ale není to náhrobek, je to původně místní vodovod. U toho napsali John Winston Lennon 1940 - 1980. A udělali tu portrét. To byl základ. Všechno ostatní už je jenom balast. Každý rok v prosinci, kdy byl zastřelený, se sem sjížděli milovníci Beatles z celé republiky. To bylo ještě za komunistů. A tady hráli, zpívali jejich písničky. Takhle to začalo."

V dubnu 1981 byla zeď poprvé přetřena na zelenou barvou. Ze zdi zmizela poezie a objevila se řada hesel s politickým podtextem, například „Palach by plakal".

Situace je podle místních obyvatel neúnosná

Po navrácení areálu řádu maltézských rytířů se vlastník rozhodl zeď opravit. Na návrh Mírového klubu Johna Lennona nechal na zeď vytvořit portrét Johna Lennona. Podle původní představy se na zeď kolem portrétu měly kreslit pouze květiny. Jak dodává Petr Kvaček, to se nestalo.

"Ta Lennonova zeď se dostala do turistických bedeckerů, takže se to stalo známým fenoménem po celém světě. Jezdí sem lidi z Číny, Ameriky, celé Evropy, z Asie a tady si vylévají svoje pocity na tu zeď. To už s Lennonem nemá nic společného. Maltézští rytíři se tomu snažili vrátit původní pietu, tak nechali zeď přetřít a pozvali si akademického malíře Zdeňka Flešara. Ten si tu udělal lešení a namaloval nádherný portrét Lennona o velikosti asi dva metry na jeden a půl metru. Okolo bylo čisto. To vydrželo týden."

"Situace na Velkopřevorském náměstí, které je skutečně unikátním, původně klidným koutem Malé Strany, zcela přerostla veškerou míru. Chodí tu tisíce a tisíce turistů denně, kterým průvodci rozdávají tužky a spreje s tím, že kdekoliv po Velkopřevorském náměstí lze sprejovat a psát vzkazy. Ty agentury přímo inzerují na svých stránkách možnost přijít k Lennonově zdi, a nasprejovat si jakýkoliv vzkaz. Bohužel to nikdy nejsou nějaké smysluplné vzkazy. To nejchytřejší, co tu najdete, tak je vzkaz typu: Byl jsem tady. Pepa. Velmi často jsou to obscénní malby, které tu malují turisté pod silným vlivem alkoholu. Každé ráno vycházíme z domu s kýblem a se štětkou a přemalováváme naše zdi, abychom je udrželi v nějakém stavu," dodává další z obyvatelek, bývalá ministryně Karolína Peake.

Malba Johna Lennona je ztracena pod desítkami vrstev. Úplně bílá byla stěna naposledy v roce 2014, na jaře 2019 byla v rámci akce Meet Art přemalována tak, aby připomínala 30. výročí od sametové revoluce. Hlavním motivem na zdi byl John Lennon a vedle něj se procházející Václav Havel. Ale sprejování turistů pokračovalo. Co tedy se zdí bude?

"Řád maltézských rytířů plánuje ze zdi vytvořit jakousi galerii pod širým nebem se zachováním piety Johna Lennona, ale hlavně bude zklidněno to krásné Velkopřevorské náměstí, bude zakázán busking, bude zakázáno sprejování a psaní nejenom na zeď Johna Lennona, ale zejména bude zdůrazněno, že se nepíše všude okolo," říká Karolína Peake. V plánu je také informační osvěta o historii a symbolice místa.