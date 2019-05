Lékaři vyvinuli speciální lepidlo, které pomůže u zlomenin

Podle lékařů počty úrazů se zlomeninami stoupají. Navíc při tříštivých zlomeninách s mnoha úlomky někdy dochází ke špatnému hojení. Pacienta pak může trápit omezení hybnosti kloubu nebo chronická bolest. A tady by mohlo pomoci lepidlo, na kterém se podílel tým pod vedením Milana Krtičky, vedoucího lékaře Kliniky úrazové chirurgie.

"Je vyvinutý prototyp, který je ve fázi testování. Jsou prováděny testy v laboratoři, které byly mimo živý organizmus. Teď jsme provedli poslední test, který byl na zvířecích kostech, které byly čerstvé, a simulovaly už biologii živého organismu."

Lepidlo je určené pro tříštivé zlomeniny. Jak by mělo v té kosti pracovat?

"Lepidlo má jednak adhezní schopnost, to znamená, že fixuje úlomky k sobě, zároveň je porézní, umožňuje prorůstat kostním buňkám přes tu strukturu lepidla, a zároveň podněcuje vrůst buněk. Mělo by zlepšovat kostní hojení."

O jakou dobu by lepidlo mohlo zkrátit fixaci třeba tříštivé zlomeniny ruky?

"Plánujeme lepidlo používat v kombinaci s metodou použití dlah a šroubů, tedy to, co se provádí dnes u tříštivých zlomenin. Nicméně i po této operaci je často nutné použít přídatnou fixaci, což je třeba sádrová dlaha. Když použijeme lepidlo, tak předpokládáme, že po jeho vytvrzení, což bude trvat 72 hodin, by nebylo nutné použít žádnou další fixaci, a hned by se končetina mohla zatěžovat."

Jak lepidlo vypadá? Je průhledné nebo bílé?

"Je to bílá látka, která má poměrně hutnou konzistenci, něco jako šlehaná sádra. Má velmi unikátní vlastnost, kterou vyvinuli kolegové z CEITEC, že při stlačení proteče tenkou jehlou. Je umožněné ho aplikovat pomocí stříkačky a jehly."

Kolik lepidla by bylo potřeba na zlomeninu?

"To záleží na typu zlomeniny a velikosti té tříště, ale my jsme se vždycky pohybovali v řádu jednoho až dvou mililitrů."

To je velice málo. A z čeho je lepidlo vyrobené, jaká je jeho chemická podstata?

"Je to směs látek, které jsou tělu vlastní. Základem je hydroxiapatit, což je látka vyskytující se běžně v kostech, v kombinaci s polymerními látkami, tam bohužel není ještě patent, takže nemůžeme sdělit, co to je. Pak jsou tam ještě látky, které se vyskytují běžně v živých organismech, které zvyšují tu adhezi."

Lepidlo je vstřebatelné. Za jak dlouho se vstřebá v té kosti?

"Víme, že do jednoho roku od jeho aplikace by po něm nemělo být ani památky."

Jak odhadujete dobu, kdy by mohlo být poprvé použité u lidí?

"V současné době jsme skončili testy mimo živý organismus. Chceme navázat testy na živém organismu, které probíhají zhruba 5 až 7 let. Po této době by se uvažovalo o klinické studii, ale to ještě není aplikace v reálné praxi. Ale je to doba, kdy by mohlo být poprvé testováno na člověku."