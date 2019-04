Léčba Parkinsonovy choroby bude v ČR dostupnější, trpí jí na 50 tisíc Čechů

„V České republice trpí Parkinsonovou chorobou asi 50 tisíc lidí. Těch, kteří o své nemoci zatím nevědí, však může být daleko víc," upozorňuje ve spotu ministerstva zdravotnictví herečka Valerie Zawadská.

Každý rok diagnostikují lékaři v Česku 1000 až 1500 nových případů. Postihuje nejčastěji starší 50 let, ale u zhruba patnácti procent pacientů se může vyskytnout již před čtyřicátými narozeninami a výjimečně ještě dříve. Choroba narušuje schopnost pohybu a neustále se zhoršuje. Nemocné postihují také deprese, úzkost či poruchy spánku.

Parkinsonova nemoc se nedá vyléčit, včasným nasazením léků dodávajících chybějící látku dopamin nebo operací lze ale příznaky zmírnit. V současné době za každé balení pacienti v lékárně doplácejí asi 100 až 200 korun. Letos by ale lék měly začít plně hradit zdravotní pojišťovny. A to nejspíš už od června.

"Jednání byla dlouhodobá, ale konečně jsme se dostali do fáze, kdy došlo k souladu mezi pojišťovnou a názorem ministerstva zdravotnictví, praktických lékařů včetně specialistů a samozřejmě i pacientských organizací. V tuto chvíli se tedy nalezl model, kdy by ten základní preparát měl být plně hrazen," vysvětluje náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Neurolog Robert Jech ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze změnu vítá. Dojde tím podle něj k nápravě.

"Každý pacient má nárok, aby jeden lék z každé skupiny byl plně hrazen. A to tady nebylo. Někdo platí několik tisíc, někdo několik set, což samozřejmě v ročních nákladech znamená velkou ránu do rozpočtu," řekl Jech Českému rozhlasu.

Nová specializovaná centra a neuropsychiatrické ambulance

Kromě plného hrazení základního léku má ke zvyšování dostupnosti specializované léčby v Česku přispět i vznik tří specializovaných center. Měla by se vytvořit z těch, které už teď fungují v Praze, Brně a Olomouci, měla by získat nový statut a poskytnout moderní způsoby léčby více pacientům.

"V těchto centrech budeme schopni zabezpečit špičkovou péči, která samozřejmě bude zahrnovat i hlubokou mozkovou stimulaci. Ta se sice nehodí pro všechny pacienty, nicméně je to léčba nesmírně přínosná," doplňuje Roman Prymula s tím, že zlepšení po operaci zaznamená asi 60 procent pacientů.

Mozková stimulace, při které se zavádějí pacientovi do mozku elektrody, je v Česku dostupná sice už 20 let, z padesáti tisíc nemocných ji ale dosud podstoupilo jen několik stovek. Nově by se k ní mělo dostat víc pacientů - počty operací by se měly zvýšit o pětinu ročně.

Specializovaná centra v systému péče ještě doplní neuropsychiatrické ambulance, které budou založené na spolupráci neurologie a psychiatrie.

"Pravděpodobně ta pracoviště budou vznikat v místech, kde ti kolegové dneska už spolupracují a budou spolupráci zintenzivňovat. Myslím, že by to mohly být zárodky mezioborové péče, které by se postupně mohly rozrůstat," doplňuje předseda České psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Martin Anders.

Pacientům v Česku pomáhá také organizace Parkinson-Help, která seznamuje širokou veřejnost s obtížemi nemoci, přispívá ke zkvalitnění života lidí s touto chorobou a podporuje komunitní život nemocných v regionech, kde zakládá takzvané P-H kluby.

Parkinsonova choroba je pojmenována po britském lékaři Jamesi Parkinsonovi, který ji v 19. století jako první popsal.