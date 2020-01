Lebka světce poprvé na EXPO. Teplice do Dubaje pošlou ostatky svatého Clariho

"Nemáme informace o tom, že by se na podobné světové výstavě prezentovaly stejně významné relikvie. Ani generální komisař české účasti na EXPO žádnou takovou informaci nemá. Takže ostatky svatého Clariho budou zřejmě první na světě, které budou tímto způsobem prezentovány," říká Tomáš Jarolím, předseda Evropského iniciačního institutu, neziskové organizace, která je vlastníkem relikvie. Do Dubaje půjde ale jen její část.

"Většinou se na takové akce nevozí celé relikvie, ale jen zásadní část. V Teplicích sice máme celou kostru mučedníka, ale na EXPO do Dubaje se poveze jen nejvýznamnější část, což je lebka mučedníka. Je to stejné jako u svatého Václava. Z Prahy do Staré Boleslavi, kde byl zavražděn, se každoročně vozí jako relikvie jen jeho lebka," vysvětluje Jarolím.

V Teplicích je relikvie od 17. století

Kosti svatého Clariho jsou už přes tři století uloženy v pravoslavném kostele Povýšení Svatého Kříže na Zámeckém náměstí v Teplicích. Do města je v roce 1678 přivezl jeden z členů rodu Clary-Aldringen, kterému tehdy patřilo teplické panství. Relikvii získal jako dar od papeže.

"Byl to knížecí biskup, tehdy opat kláštera v rakouském Seckau. On požádal Vatikán, aby zaslal do Teplic ostatky mučedníka. Důvodem bylo spojení významného lázeňského místa s ostatky mučedníka, který je uznávaným patronem lázeňství. A bylo mu vyhověno. Ostatky svatého Clari dorazily v dřevěném cestovním relikviáři, jehož část se dosud zachovala," dodává Tomáš Jarolím. Až do konce druhé světové války patřily ostatky světce rodu Clary-Aldringen. Po válce rodina, mezi nimiž byl jeden vysoký příslušník nacistické strany NSDAP, odešla a její majetek propadl státu.

"Ostatky pak prošly docela tragickou historií, která se dotýká Benešových dekretů. Ještě před 10 lety se nevědělo, komu vlastně ptaří a musel být proveden zdlouhavý proces určení. V tuto chvíli patří Evropskému iniciačnímu institutu a jsou pod duchovní správou pravoslavné církve v českých zemích," doplňuje předseda institutu.

Patron 'horkého léčení'

Svatý Clari žil ve čtvrtém století v Dalmácii a byla mu přisuzována zázračná schopnost uzdravovat. Podle kosterních ostatků jde o muže ve věku okolo čtyřiceti let, menší postavy. Stáří ostatků ovšem již neumožňuje určit jejich přesné datování podle DNA.

Svatý Clari je považován za patrona lázeňství a léčitelství a také manželství a rodiny. Podle dávné legendy byl pro svou křesťanskou víru uvařen ve vroucím oleji. Jeho "horká smrt" bývá spojována s jeho požehnáním "horkému léčení", tedy léčení v horkých termálních pramenech. Je ochráncem těch, kdo trpí kostními a kloubními onemocněními.

Právě na léčbu řady z nich se specializují lázně Teplice. Hlavním zdrojem léčebných procedur jsou tam vzácné přírodní termální vody, které mají teploty kolem 40 stupňů Celsia. Od teplých pramenů je odvozen i název města. Teplice jsou považovány za nejstarší lázně ve střední Evropě. První pramen byl objeven už roku 762, ale podle archeologických nálezů jsou léčivé prameny staré více než 2000 let.