Kvíz Rádia Praha má své vítěze

Český rozhlas oslavil devadesát šest let od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání ve společnosti 15 tisíc návštěvníků. Ti zavítali nejen do sídla budovy Českého rozhlasu, kde se uskutečnil tradiční Den otevřených dveří, ale také do Riegrových sadů, ve kterých narozeninovou oslavu završilo společné vystoupení skupiny Tata Bojs a Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

V sídle Českého rozhlasu samozřejmě prezentovalo svůj program i Rádio Praha. Zahraniční vysílání připravilo v letošním roce vědomostní kvíz. Do soutěže se zapojilo na 150 návštěvníků. Ukázalo se, že pět otázek z pěti oblastí reprezentujících pět jazykových verzí, nebylo nijak jednoduchých. Správně odpovědělo jen 15 soutěžících. Na všechny čeká cena – tričko nebo kniha o historii Českého rozhlasu.

A pro všechny ostatní zveřejňujeme správné odpovědi.

Kvíz Radia Praha

1) Ve kterém městě byl slavnostně korunovaný Karel IV. římským králem?

a) v Norimberku

b) v Cáchách

c) ve Frankfurtu nad Mohanem

2) Avenida Presidente Masaryk – tak se jmenuje rušná ulice v jednom z největších měst Latinské Ameriky. Hlavní ulici si po československém prezidentovi pojmenovali:

a) v Bogotě

b) v Buenos Aires

c) v Mexiko City

3) Jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů současnosti Milan Kundera žije ve Francii. V jakém jazyce napsal své poslední romány:

a) francouzsky

b) česky

c) i česky i francouzsky

4) Spisovatel Jaroslav Hašek prožil několik let po 1. světové válce v Rusku. Působil zde jako:

a) válečný zpravodaj

b) voják čs. legií

c) rudý komisař

5) Antonín Dvořák napsal v Americe úspěšnou symfonii, která se jmenuje:

a) Po dlouhé plavbě

b) Z Nového světa

c) Mezi mrakodrapy

Výherci soutěže:

Jiří Štelovský, Martin Sixta, Zdena Ulrichová, Jiří Peterka, Božena Peterková, Klára Cihelková, Anna Cihelková, Jiří Sládek, Zdeněk Sehnal, Pavel Husták, Iva Šimečková, Marie Rohlenová, Ludmila Velátová, Holub, Krejčová.