Krize kolem resortu kultury končí, Zeman v úterý jmenuje ministrem Zaorálka

"Je to úspěšný předseda Poslanecké sněmovny, úspěšný ministr zahraničních věcí. Jsem přesvědčen, že řízení resortu kultury zvládne. Jeho úkolem bude resort kultury stabilizovat. Věřím, že se ještě stihne zapojit do debaty o státním rozpočtu," řekl k nominaci Lubomíra Zaorálka předseda ČSSD Jan Hamáček.

Sám Zaorálek dřív vstup do Babišovy menšinové vlády odmítal. Vysvětlil, co ho vedlo ke změně názoru. "Myslím si, že takhle nešlo pokračovat dále a pak se mi prostě nelíbí, že se to tady pomaličku předělává na prezidentský systém. Tady byla povinnost tu situaci vyřešit a udělat proto všechno."

Ve vládě se chce věnovat i ochraně veřejného sektoru. Při projednávání rozpočtu plánuje získat peníze navíc na platy v kultuře. "Ty mzdy jsou velice nízké, a pokud v některých případech nedosahují ani minimální mzdy, a takové případy jsou, myslím, že je to pro kulturu a celý resort zásadních chyba, skoro taková ostuda," uvedl.

Politici k nominaci: chybí vztah ke kultuře

Nominaci Lubomíra Zaorálka kladně zhodnotili komunisté, kteří podporují menšinovou vládu ANO a ČSSD. Jejich předseda Vojtěch FIlip řekl, že Zaorálek má dostatečné zkušenosti pro řízení resortu kultury.

„Pracoval pro ostravskou televizi, dělal dramaturgii, takže zkušenost s kulturou určitě má. Myslím, že je to konečně nominace, která v sobě zahrnuje vztah ke kultuře a manažerské schopnosti k řízení resortu," uvedl Filip.

Naopak hnutí SPD jméno nového kandidáta nevyhovuje. Podle jeho předsedy Tomia Okamury je Zaorálek probruselský politik, příliš spjatý s bývalou vládou premiéra Bohuslava Sobotky. Okamura taky dodal, že si Zaorálek neplní své poslanecké povinnosti.

"Pan poslanec Zaorálek má účast ve Sněmovně na hlasování pouhých 62 procent. I to vzbuzuje otázky, že přestože nezastává žádnou vládní funkci, tak nemá dneska čas ani na práci ve sněmovně. A najednou má být ještě ministrem kultury."

Občanští demokraté doufají, že nominace Zaorálka konečně vyřeší vládní krizi. Kritizují ale postup vlády při výběru ministra kultury.

"Zatím se ukazuje, že o složení vlády nerozhoduje premiér ale v rozporu s ústavou prezident republiky. Premiér takovou praxi fakticky umožnil zdá se, že v tomto směru ve spolupráci s prezidentem nastoluje nové pořádky, které se víc blíží prezidentskému systému než sněmovnímu," uvedl místopředseda ODS Martin Kupka

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil se zase domnívá, že ČSSD opět přišla s člověkem, který kultuře nerozumí. Podle něj se jedná o ryze politickou nominaci. Pro vedení sociálních demokratů je podle něj prioritou, aby nový ministr byl loajální. Také podle Pirátů a lidovců není jasné, jaké má Zaorálek kompetence v kultuře.

Kulturní obec očekává zklidnění situace

Lidé z kultury Lubomíra Zaorálka v čele resortu spíše vítají. Ředitelé příspěvkových organizací ministerstva kultury očekávají, že nový šéf resortu zklidní situaci a bude se věnovat zásadním a koncepčním rozhodnutím v agendě ministerstva.

Například ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant považuje výběr za správný. Zaorálek je podle něj profesionální politik a manažer, který se dobře orientuje na poli kultury. "Očekávám od něj profesionální řízení resortu. Jistě si je vědom toho, že to není ministerstvo dobrého vkusu, ale ministerstvo kultury, což je velmi široký pojem, a ta kultura potřebuje velmi kvalitní management."

Generální ředitel Národního divadla Jan Burian upozorňuje na to, že se jako ministr kultury bude pohybovat ve velmi citlivém prostředí. "Každý nový ministr nastupuje do velice citlivého prostředí, které vyžaduje mnoho empatie, naslouchání a trpělivosti. Přeji mu nejen hodně tpělivosti, ale takém, aby se dopracoval k potřebným systémovým legislativním a rozpočtovým změnám, který resort potřebuje," uvedl

Podle generálního ředitele Národní knihovny Martina Kocandy je důležité, že bude mít ministerstvo kultury svého šéfa. "Jako ředitel příspěvkové organizace se těším na spolupráci s kýmkoli, kdo do této pozice bude ustanoven," poznamenal.

Spor o vedení ministerstva kultury trvá víc než čtvrt roku. V polovině května podal demisi bývalý ministr Antonín Staněk z ČSSD, prezident Zeman ji ale nepřijal. Premiér Andrej Babiš poté na žádost ČSSD navrhl Zemanovi odvolání Staňka a jmenování Michala Šmardy. Prezident po řadě jednání s koaličními stranami Staňka ke konci července odvolal, minulý týden ale oznámil, že Šmardu nepovažuje za kompetentního k vedení resortu. Babiš, který se dříve Šmardy zastával, se poté připojil k Zemanově kritice kandidáta. Tento týden Šmarda oznámil, že se nominace vzdává.