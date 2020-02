Křeček chce vrátit úřad do původních mantinelů. Hájit lidská práva nemá ombudsman v popisu práce

Jednaosmdesátiletý Křeček, který byl také dlouholetým předsedou Sdružení nájemníků, nastoupí na místo po Anně Šabatové. Její šestiletý mandát skončí příští týden. Šabatová za své vhodnější nástupce označila jeho protikandidáty. Míní, že instituce ombudsmana je dobře vybudovaná.

Stanislav Křeček by chtěl funkci ombudsmana vrátit do původních mantinelů:

"To je ochrana občanů před nesprávnými nebo chybnými rozhodnutími českých úřadů, nikoliv hájit lidská práva, to nemá ombudsman v popisu práce, ale chránit občany před mylným rozhodováním státních orgánů, to bych chtěl navrátit."

Politolog: není mechanismus, který by zjištění ombudsmana uváděl do praxe

Volba nového ombudsmana je tak i rozhodnutím, jakou podobu bude úřad do budoucna mít. Podle politologa Lukáše Valeše je hlavním problémem veřejného ochránce práv to, že neexistuje žádný mechanismus, který by jeho zjištění uváděl do praxe.

"Já bych vzpomenul pana doktora Varvařovského. Nebyl to člověk spojený s disentem. Byl to renomovaný právník a ten rezignoval z pozice veřejného ochránce práv právě kvůli jisté bezradnosti, ztráty chuti do práce. Neustále předkládal Poslanecké sněmovně ve své zprávě návrhy na změnu. A ta změna nepřicházela."

Ostrá debata na plénu se rozhořela po vystoupení Jaroslava Foldyny (ČSSD), který mluvil o snahách ovlivnit volbu v neprospěch Stanislava Křečka. Foldyna uvedl, že se dozvěděl o tom, že Šimon Pánek z organizace Člověk v tísni poslal předsedům stran krátké textové zprávy. Opoziční politici nařkli Foldynu ze lži a vyzývali k omluvě. Šéfové opozičních stran uvedli, že žádnou zprávu nedostali. Sociální demokracie se od Foldynova vyjádření o Člověku v tísni distancovala.

Ovlivnily hlasování výroky spolku Milión chvilek?

Podle poslance Martina Kolovratníka z hnutí ANO mohly volbu ovlivnit i výroky zástupců spolku Milión chvilek, kteří již dříve uvedli, že pokud Křečka poslanci vyberou, jsou připravení zorganizovat demonstraci.

"Možná trochu překvapivě zapůsobily ty informace, které sem do Sněmovny proudily. Takovéto to "vyhrožování", že pokud bude zvolen pan Křeček, že budou nové demonstrace a podobně. Mě se konkrétně u pana Křečka líbilo to, co říkal, že ten úřad je příliš velký, že by se trochu měl zúžit, měl by se možná nějakým způsobem zmenšit."

Kolovratník dodal, že volba možná ilustruje rozdělení společnosti. Část poslanců podle něj cítila větší náklonnost k lidsko-právní rovině, kterou v úřadu nastavila končící ombudsmanka Šabatová. Část poslanců to viděla opačně a podpořila Křečka.

Podle opozice se Křeček nezastává práv menšin

Opozice jeho zvolení kritizuje. Do úřadu ombudsmana se třeba podle předsedkyně TOP09 Markéty Pekarové Adamové nehodí a jeho volba úřad degraduje:

"Pan Křeček se jasně vyjadřuje často až rasisticky. A to je opravdu něco, co je pro takovouto funkci naprosto nepřípustné. Není to člověk, který by byl dobrým reprezentantem takovéto instituce."

I podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana se Křeček nezastává menšin. Předseda Pirátů Ivan Bartoš výsledek označil za špatnou zprávu. Lidé si podle něj nezaslouží někoho, kdo nedokáže vystoupit z vlastních předsudků.

Někteří kritikové poukazují na to, že relativizoval práva menšin. Podle Křečkova vyjádření například není případ, kdy nájemce odmítne ubytovat Roma či zaměstnavatel dát Romovi práci, případem pro ombudsmana, ale má ho řešit pouze soud.