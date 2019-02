Kožešinové farmy chov ukončily, majitelé na kompenzace stále čekají

V Česku bylo devět kožešinových farem, nejčastěji se v nich chovaly lišky a norky. Na většině z nich už ke konci roku 2018 zvířata nebyla. Zavřená je také největší česká farma ve Velkém Ratmírově na Jindřichohradecku. David Vojtíšek ji provozoval 26 let, choval v ní až 15 tisíc norků, které vyvážel do Spojených států, Ruska či Finska. Do rozvoje farmy investoval v posledních letech desítky milionů korun. Nyní mu zbyly jen nevyužité technologie a zařízení.

"Klece jsem kupoval nerezové, protože jsem počítal s tím, že to budu nejméně 20 let dělat a pak v tom budou pokračovat moje děti... Jsou to zmařené investice, protože důsledkem toho zákazů má firma hodnotu nula," konstatuje Vojtíšek.

Ministerstvo zemědělství přislíbilo chovatelům zrušených farem maximální možné ekonomické náhrady. A to už v roce 2017, kdy novela vešla v platnost. Jednání ohledně finančních kompenzací ale nikterak nepokročila. Důvod vysvětlil mluvčí Ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

"Česká republika dosud neobdržela od Evropské komise schválení vyhlášky, respektive samotného kompenzačního příspěvku chovatelům. Konečné stanovisko Komise očekáváme v příštích dnech. Ministerstvo zemědělství vyčlenilo pro tyto účely zvláštní rozpočtovou položku a zvláštní rozpočet."

Majitelé farem ale tvrdí, že kompenzace, kterou jim slíbil stát, bude velmi nízká. Povinné uzavření farmy někteří přirovnali ke znárodnění. David Vojtíšek uvedl, že bude usilovat o zrušení zákazu kožešinových farem. Pokud se to nepodaří, další krok bude podle něj ústavní stížnost.

Ochránci zvířat slaví úspěch

Naopak zákaz chovu si pochvalují ochránci zvířat. Podle nich se Česko konečně zařadí k vyspělým zemím. Pokračuje mluvčí sdružení OBRAZ - Obránci zvířat Pavel Buršík.

"Farmy ukončily svoji činnost a už na nich netrpí žádná zvířata, což je ohromný úspěch. Na farmách zbytečně, jen kvůli módnímu doplňku, každý rok v malých a holých klecích trpěly desetitisíce zvířat, ještě k tomu predátorů - lišek, norků."

S tím ale majitelé kožešinových farem nesouhlasí. "Je velký omyl tvrdit, že zvířata chovaná na kožešinu nějak trpí, naopak kvalitní a krásnou kůži má jen zvíře, které je dokonalé živené a bez stresu," říká jedna z majitelek nyní už bývalé kožešinové farmy, paní Růžena.

Novela zakazuje "chov a usmrcování zvířat výhradně nebo převážně za účelem získání kožešin". Vztahuje se na chov lišek a norků, nikoli například králíků nebo nutrií, tedy zvířat, která se využívají i na maso.

Státní veterinární správa v těchto dnech začíná provádět kontroly a zjišťovat, zda skutečně k ukončení provozů došlo. Chovateli, který činnost neukončil, hrozí až půl milionová pokuta.