Koronavirus zabránil i setkání českých škol v Itálii

"Mohu potvrdit, že v Miláně jsou ulice poloprázdné. Bylo to tak už minulý týden. Poloprázdné jsou i tramvaje a další prostředky hromadné dopravy. Kdo může, využívá práce z domova. Studenti a žáci jsou doma."

Na jak dlouho trvání karantény odhadujete?

"Miláno je v červené zóně, pohybovat se můžeme mimo vyznačené oblasti jen v těch nejnutnějších případech. Podle ministerského dekretu má karanténa trvat do 3. dubna. Těžko odhadnout, jestli to prodlouží. Zatím se tu opravdu žije ze dne na den nebo z dekretu na dekret. Jsou vydávány rychle za sebou, protože ta situace se vyvíjí. Vypadalo to, že už nárůst nakažených není tak rychlý. Potom to znovu vyskočilo, takže byla přijata přísnější opatření."

Jak situaci řešíte v České škole bez hranic?

"Naše česká škola Milán měla mít hodinu 7. a 14. března. Protože respektujeme dekret, tak hodiny byly zrušeny. Žáci dostali domácí práci, protože musíme stihnout látku. To, co musí zvládnout čeští žáci za rok, se nám musí vyjít do 16 sobot. Pokud to bude jen trochu možné, tak se pokusíme neztratit další hodiny, zkusíme je nahradit. Průběh letošního školního roku nikdo nemohl předpokládat, je to vyšší moc, jedná se o zdraví. Musíme se přizpůsobit."

Jak vy osobně prožíváte karanténu?

"Mám možnost pracovat z domova. Jsem ráda, mohu se postarat i o děti. Školy jsou zavřené od jeslí až po univerzity. Tuhle věc řeší každá rodina, a že jich je hodně v Miláně. Například se nedoporučovalo posílat děti k prarodičům, protože jsou jednou z rizikových skupin, pokud mají například nějaké svoje nemoci nebo neduhy. Pokud někdo nemůže pracovat s domova, tak to řeší hlídáním dětí."

Překazil vám koronavirus nějaké plány?

"Překazil mi cestovní plány. Souvisí to i se školou v Miláně. My jsme se měli zúčastnit, jako všechny ostatní české školy z Itálie společného setkání. Tentokrát se mělo konat v Praze kolem 20. března. Lety byly zrušeny, setkání se odkládá," dodala Jana Šulcová, předsedkyně Spolku krajanů a přátel ČR v Miláně.