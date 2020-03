KORONAVIRUS - opatření, která platí v Česku

Co víme o koronaviru?

Koronavirus označovaný jako SARS-CoV-2 je novým druhem viru. Lék je na něj nutné teprve objevit. Vědci zatím dokázali popsat jeho genetickou strukturu. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky. Podle poslední čínské studie je průměrná inkubační doba nemoci COVID-19 pět dní. Do 12 dnů se příznaky projeví u naprosté většiny nakažených. Nový typ koronaviru se podle čínských epidemiologů může přenášet na vzdálenost až 4,5 metru a ve vzduchu může přežít až 30 minut.

Virus může ulpívat i na povrchu předmětů, kam dopadnou kapénky nakažených, což zvyšuje riziko infekce. Záleží i na povrchu předmětu a okolní teplotě. Jak píše South China Morning Post, například při teplotě 37 stupňů Celsia může nový typ koronaviru přežít na materiálech jako sklo, látka, kov, plast či papír dva až tři dny.

Zákaz konání akcí nad 100 lidí

V Česku začal platit zákaz konání akcí s více než stovkou účastníků. Je platný do odvolání a vztahuje se na veřejná i soukromá divadelní, hudební, filmová a další představení, stejně tak sportovní či náboženské akce, s účastí přesahující ve stejný čas 100 lidí. Dosud musely být pouze hlášeny akce a shromáždění nad 5000 lidí krajským hygienickým stanicím.

Ministr Lubomír Zaorálek (ČSSD) rozhodl uzavřít pro návštěvníky všechny příspěvkové organizace ministerstva kultury. Zavírají se galerie, knihovny, muzea i památkové objekty. Ekonomický dopad vládního nařízení, se zatím jen odhaduje. Kina mohou podle odhadů přijít až o 100 milionů korun měsíčně, Národní divadlo bude vracet vstupné zatím v hodnotě 20 milionů korun. Začátek sezóny odkládají i české hrady a zámky. Vláda zatím jednala jen o úvěrech pro podnikatele.

O tom, že by byly zavírány restaurace či nákupní centra, stát zatím neuvažuje a nechystá ani omezení městské hromadné dopravy. Problémem jsou jednorázové akce, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů. Naopak pro velké svatby a pohřby omezení podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly platí. Podle Prymuly se totiž nákaza zřejmě začíná šířit v komunitě.

Pražský hrad uzavřel všechny své návštěvnické a výstavní objekty. Samotný areál Hradu je i nadále přístupný. Zrušeno bylo také pravidelné polední slavnostní střídání Hradní stráže.

Uzavřené školy

Vláda se rozhodla uzavřít základní, střední a vysoké školy. Uzavření mateřských škol závisí na jejich zřizovateli. Termín ukončení nebyl stanoven. Doma by mělo zůstat téměř 1,7 milionu žáků a studentů. Nejvíce bude žáků základních škol - skoro milion. Většina škol bude zadávat dětem úkoly a cvičení elektronicky. Například největší vysoká škola v Česku, Univerzita Karlova, ruší v návaznosti na opatření výuku, konference či promoce. Ve výuce ale mohou vysoké školy pokračovat na dálku.

Rodiče, kteří zůstanou po uzavření škol doma s dětmi do deseti let, mají nárok na ošetřovné. To činí 60 procent základu příjmu a dávka se pobírá nejdéle devět kalendářních dnů. Samoživitelům a samoživitelkám s potomky do 16 let se vyplácí až 16 dnů. Podle ministryně Jany Maláčové (ČSSD) mohou ti, kteří by se kvůli opatřením dostali do finanční tísně, požádat úřad práce o dávku mimořádné okamžité pomoci. Lidovci vyzvali vládu k rychlé změně omezení čerpání ošetřovného na devět kalendářních dní, což vyprší příští čtvrtek. Chtějí také, aby na ošetřovné dosáhly i osoby samostatně výdělečně činné. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v úterý hovořil o tom, že školy zůstanou zavřeny zřejmě dva týdny. V případě zhoršení epidemiologické situace děti do školy nepůjdou i měsíc.

Zákaz návštěv v nemocnicích

Ministerstvo zdravotnictví od úterka zakázalo návštěvy na lůžkových odděleních v nemocnicích či v domovech seniorů. Mimořádné opatření má zabránit nákaze především u nejrizikovějších skupin, jako jsou senioři či lidé s dalšími onemocněními. Zákaz se netýká návštěv na dětských odděleních, u lidí s omezenou svéprávností, lidí s nemocí v posledním stadiu či v hospicích. Ministr Vojtěch uvedl, že zákaz by mohl mít nepříznivé důsledky pro hospitalizované.

Některé nemocnice upozornily vládu na nedostatek respirátorů. Ministerstvo zdravotnictví chce v březnu koupit 600.000 respirátorů, případně stejný počet i v dubnu. Při vážném průběhu nemoci COVID-19 dochází k zánětu plic a dechové nedostatečnosti. Ministerstvo zdravotnictví proto nakoupí nové ventilátory k nemocničním lůžkům, pořídí jich asi 150. V současné době jich je asi 20 na 100 000 obyvatel, Itálie má devět.

Stát chce vyzvat studenty pátých a šestých ročníků lékařských fakult, aby pomohli v nemocnicích, kterým můžou chybět zdravotní sestry kvůli uzavření škol. Pomoct by mohli také studenti pedagogických fakult s hlídáním dětí, řekl premiér po schůzce s řediteli nemocnic k šíření nákazy nového typu koronaviru.

Češi a karanténa

Všichni, kdo se vrátí z Itálie, to musí hlásit svým lékařům, kteří jim následně nařídí dvoutýdenní izolaci. Ministerstvo také vyzvalo Čechy, aby se registrovali do databáze DROZD, která diplomacii umožňuje se v případě potřeby s občany rychle spojit. Tam, kde to jde, mohou zaměstnanci v karanténě pracovat z domova.

Vojáci a zaměstnanci z resortu ministerstva obrany, kteří se vrátí z oblastí postižených koronavirem, musí do karantény. Opatření se týká kromě Itálie, Číny či Íránu také Německa, Španělska či Francie. Hlavní hygienička ministerstva obrany Jana Fajfrová také rozhodla o zrušení všech společenských i sportovních akcích, které resort pořádá na veřejnosti. Konat se nebudou ani služební akce, při kterých by se sešlo více než 100 lidí. Vojenská cvičení budou pokračovat.

Bezkontaktní doručování

Česká pošta připravila pro lidi v karanténě kvůli koronaviru bezkontaktní způsob doručování. I zásilky určené do rukou adresáta mu doručovatel uloží do schránky, nebo je nechá na poště, kde si je bude moci do měsíce vyzvednout.

Kontroly na hraničních přechodech

Probíhají kontroly na vybraných hraničních přechodech. Týkají se desítek tisíc aut i lidí. Postupně tu vzniká zázemí pro odběry vzorků od lidí s podezřením na nákazu koronavirem. Testovaní lidé budou muset na hranicích vyčkat zhruba 30 minut do chvíle, než bude k dispozici výsledek jejich vyšetření. V pondělí ministerstvo rozšířilo možnost uvalení karantény i na cizince, kteří budou na hranicích kontrolováni. Dosud byla tato možnost jen u Čechů a u cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR.

EU kvůli koronaviru zřídí investiční fond

Evropská unie v rámci boje s novým typem koronaviru umožní státní pomoc pro postižené firmy a vytvoří investiční fond v hodnotě 25 miliard eur (asi 640 miliard Kč) s cílem zmírnit dlouhodobý ekonomický dopad současné epidemie. Při telekonferenci se na tom shodli šéfové zemí a vlád Evropské unie. Tyto peníze budou určeny na zdravotnické systémy jednotlivých zemí, pro malé a střední firmy a pro trh práce a další citlivé části ekonomiky. V nejbližší době prý bude možné na investice související s bojem proti koronaviru vydat 7,5 miliardy eur. Dění kolem epidemie sledují po celém světě finanční trhy s napětím a řadu společností vývoj výrazným způsobem zasáhne.