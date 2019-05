Koncert pro Srí Lanku

Česko se Srí Lankou dlouhodobě spolupracuje. Kromě humanitárně – charitativních projektů pomáhá s výstavbou infrastruktury a vyrovnáním se s následky dlouholetého občanského konfliktu. V posledních letech také výrazně narůstá zájem turistů o Srí Lanku. „Momentálně panuje na Srí Lance špatná, negativní nálada,“ říká Marek Němec, konzultant srílanské vlády a provozovatel turistického resortu.

Vláda se snaží situaci stabilizovat, ale stále v důsledku atentátů panuje na některých místech na ostrově napětí mezi jednotlivými náboženskými skupinami.

Návrat turistů je přitom pro zemi klíčový. Cestovní ruch je třetí největší položkou hrubého domácího produktu. Čeští diplomaté ale v této souvislosti upozorňují, že v zemi stále platí výjimečný stav. Miloslav Stašek, státní tajemník ministerstva zahraničí, zároveň připomíná, že pokud jedou turisté individuálně do oblastí, kde nesídlí naše ambasády a konzuláty, a kde by se mohly objevit při pobytu vážnější problémy, ať se všichni registrují na webu ministerstva zahraničních věcí v systému DROZD. Ten umožňuje okamžitý kontakt či možné poskytnutí pomoci úřadů českým občanům. „Například v době útoků bylo na Srí Lance kolem 800 až 1000 českých turistů, ale v systému DROZD jich bylo registrováno necelých sto. Je to skutečně prospěšná služba českým občanům, kterou nabízíme,“ prohlásil Miloslav Stašek.

Benefiční koncert v Praze

V sobotu 1. června se uskuteční v pražském hotelu Hilton benefiční koncert.

„Koncert je potvrzením, že nám Čechům není lhostejné, co se děje ve světě. Je vzpomínkou na ty, kteří v průběhu barbarských útoků ztratili život anebo byli těžce zraněni, a výrazem solidarity podpory srílanskému lidu v této těžké době. Zároveň však odráží náš nesmiřitelný postoj proti terorismu a odhodlanost proti němu bojovat ve všech jeho podobách,“ říká ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Na koncertu vystoupí Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína pod vedením indického dirigenta Debashisho Chaudhuriho. „Program koncertu jsem koncipoval tak, aby hudba směřovala od tragických událostí přes naději až do povznesení, protože věřím, že i po velkém smutku vysvitne nová cesta, po které lidé mohou jít dál. Koncert začíná Elgarovou skladbou Nimrod, jež vyjadřuje hluboký smutek. Pokračuje Dvořákovými Biblickými písněmi, které Dvořák napsal po smrti své dcery, až do triumfálního konce Beethovenovy 7. symfonie. Takto chceme vyjádřit nejen smutek nad událostí a uctít oběti neštěstí, ale také říci, že lidská naděje nezhasne."

Základní vstupné je 700 korun. „Je to alespoň symbolická pomoc rodinám obětí,“ popisuje záměr Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center, které jsou spolupořadatelem koncertu.

Pokud by chtěl někdo přispět na účel sbírky pro rodiny obětí teroristických útoků na Srí Lance, Charita ČR zřídila speciální variabilní symbol č. 171 na účtu č. 55660022/0800, kam lze zaslat příspěvky a také si rezervovat lístky na sobotní benefiční koncert.

„Benefiční koncert je tradiční nástroj, jak spojit emoční zážitek s dobrou věcí. Není podstatné, kolik se vybere, ale důležité je sdělit, že v momentě, kdy se stane takovýto barbarský útok a mezi oběťmi jsou děti, ženy, muži, zcela nevinní a bezbranní lidé, kteří se nemohou bránit, je o to důležitější takovou aktivitu udělat a vyslat jasný signál, že solidarita lidí tady je. I když se něco takového stane a není v našich silách tomu zabránit, tak je v našich silách vysílat jasný signál, že na ty lidi myslíme, že se za ně modlíme a že jsme tu pro něm a bychom jim v těchto těžkých chvílích pomohli. Vybrané peníze budou použity na léčení členů rodin obětí, ale i na jejich další aktuální potřeby,“ dodal Jakub Líčka, generální sekretář Charity Česká republika, další pořadatel akce.