Komentátor: Nové tváře ve vedení ČSSD mohou překvapit

"Stál jsem o to, aby vedení vzešlo se sjezdu se silným mandátem, to se podařilo. Společně se pokusíme prací ve vládě a prosazováním našeho volebního programu přesvědčit i ty voliče, kteří z nějakých důvodů odešli od sociální demokracie," řekl po skončení sjezdu Hamáček, kterého delegáti hladce zvolili do čela strany a podpořili i jeho favority na místopředsednické funkce.

Mezi nové místopředsedy patří ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, místopředseda poslaneckého klubu ČSSD Ondřej Veselý, ministr zahraničí Tomáš Petříček a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. V čele strany zůstává kromě předsedy Jana Hamáčka také první místopředseda Roman Onderka. Podle něj je v novém vedení zastoupeno celé spektrum levicových názorů - základní směřování ale mají místopředsedové společné.

"Tady jsou všichni sociální demokraté ve vedení, kteří se jasně a srozumitelně dívají do Bruselu, New Yorku, Washingtonu. Jsou to lidé, kteří jasně směrují sociální demokracii do Evropské unie, proaliančně."

ČSSD na sjezdu také otevřela debatu o novém programovém směřování strany. Nová místopředsedkyně strany a ministryně práce Jana Maláčová představila nový manifest.

"Nejklíčovější oblastí jsou samozřejmě sociální politika, bezpečnost a zahraniční politika, ale také ochrana životního prostředí, národohospodářská témata, která jsou velmi silná a budou ještě v příštích měsících velmi silně ze strany sociální demokracie zaznívat."



Z nového manifestu, který vedení strany na sjezdu představilo, vyplývá, že sociální demokracie bude usilovat o zkrácení pracovní doby nebo přehodnocení daňového systému. Do konce volebního období chce ČSSD dosáhnout zkrácení pracovní doby o půlhodinu týdně při zachování stejného platu.

Sociální demokraté také rozhodli o nejvýraznějších změnách svých stanov za posledních dvacet let. Zrušili ústřední výkonný výbor i kvóty pro zastoupení žen na kandidátkách a ve vedení strany.

Na sjezd přijel i prezident Miloš Zeman. ČSSD pochválil za působení ve vládě, dokonce řekl, že v květnových evropských volbách bude volit ČSSD. Podle něj ale strana nedává dost příležitostí úspěšným regionálním politikům Testem budou evropské volby

Komentátor ČRo Plus Radko Kubičko připomíná, že ČSSD má jasný program, který se obrací k evropskému nosnému sociálně demokratickému proudu. Ale voliči to podle něj zatím nějak neoceňují.

"ČSSD se obrací na své tradiční voliče. Ale faktem je, že voliči ji opustili a nevracejí se. Zejména hnutí ANO vzalo část levicového elektorátu. Předseda ANO Andrej Babiš se ale nyní zaměřuje zpátky na pravicové voliče, tak možná tam nějaký prostor pro ČSSD v tuto chvíli opět nastane. Zejména díky jejich manifestům, které opakují tradiční sociálnědemokratické recepty. Ale je to otázka, protože ČSSD je okoukaná, nemá ve svém čele příliš charismatické politiky. Jan Hamáček je skvělý vyjednavač a vyjednal ve straně to, že ustaly spory. Mohou ale opět začít, protože se blížíme k evropským volbám a tam mám velké obavy o výsledek sociální demokracie," uvedl komentátor Radko Kubičko.

ČSSD tak podle něj může sázet jen na nové tváře ve vedení i vládě. Zejména na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou a ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka.

"Oba se do vlády i vedení dostali náhodou, neprůchodností původních kandidátů a personální nouzí. Je až s podivem, jak strana obsadila pro sebe superdůležitou pozici sociální ministryně odborně sice fundovanou, ale politicky zcela nezkušenou dosavadní úřednicí. Přesto mohou překvapit, obzvláště ministryně Maláčová působí energicky a nadějně, politické krytí jí může přinést více sebevědomí ve sporech s premiérem Babišem a ministryní financí Šillerovou, proti kterým pro ni zatím bylo obtížné se prosadit."