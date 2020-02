Komenský v komiksu. Výstava o Učiteli národů tak trochu jinak

„Chtěli jsme jako Národní pedagogické muzeum udělat něco mimořádného, ojedinělého, co tady ještě nebylo a tak jsme se rozhodli připravit Komenského v komiksu. Prostě ukázat jeho život a dílo jiným způsobem. A myslím, že se to velmi dobře podařilo,“ říká ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského Markéta Pánková.

Expozice je podle ní zaměřena především na děti a mládež, ale nejen na ně. „Obrázky zachycují celý život Jana Amose Komenského, od dětství malého Jana přes nejproduktivnější léta až po stáří. Je tam vidět atmosféra doby, ve které žil a co zrovna tvořil. Takže se jedná o velmi konstruktivní a inovativní pohled na to, jak by se mohlo učit o Komenském.“

O sepsání příběhu Učitele národů se postarala spisovatelka, scenáristka a lektorka Klára Smolíková. „My si myslíme, že o Komenském všichni vědí hodně, ale není to pravda, a děti už vůbec ne. A komiksové médium je velmi příjemný způsob, jak se do tématu dostat. Každý panel zobrazuje uzavřený příběh. Jsou to příběhy jeho života, vědecké, kněžské i učitelské dráhy,“ popisuje.

Děti milují strašidelné příběhy

Komenský prožíval ve svém životě i řadu dramatických okamžiků. Jak zprostředkovat všechny tyto události v komiksu zaměřeném především na děti?

„U vstupu do výstavy máme nebezpečnou zónu. První tři panely jsou věnovány třicetileté válce, moru a chudobě. Děti velmi milují strašidelné příběhy. A Komenský tam figuruje,“ vysvětluje spisovatelka.

„Ve vstupní chodbě si tak řekneme: Podívej se návštěvníku, v jaké jsme době, nebylo to vůbec jednoduché. Komenský to všechno musel zvládnout. Jeho postoje, hodnoty a názory jsou neuvěřitelně zajímavé. Například ve městě nakaženém morem, kde byly infikované domy uzavřeny a lidé byli izolováni, Komenský i se svými sourozenci řekl: Ne, musíme se o nemocné postarat, uklidit jim, potěšit je, jednat s nimi jako s lidmi a my sami musíme zůstat lidmi. A právě takovýchto postojů k válce, chudobě, vzdělání jsme si všímali a chtěli jsme je vypíchnout. A přesně tato komická postava vám to velmi jednoduše srozumitelně řekne,“ popisuje Klára Smolíková.

Měl smysl pro humor, líbilo by se mu to

Příběh Komenského života svými obrazy doprovodil komiksový ilustrátor Lukáš Fibrich. Práci na komiksu se věnoval osm měsíců.

„Kromě toho, že mě Komenský zajímá, uvítal jsem nabídku se na tom podílet hlavně proto, že mám možnost kreslit Komenského pro děti. Je totiž často zobrazován jako zbytečně veliký suchar, ale tady jsme ho dokázali představit živějšího, protože ten člověk byl velmi zajímavý a živý. A myslím, že je živý dodnes. A osobně si myslím, že Komenský měl smysl pro humor, takže by se mu to líbilo a uvítal by to, “ říká Lukáš Fibrich.

Aby byla kresba pro děti zajímavá, volil ilustrátor základní dřevorytovou techniku. „Není to samozřejmě pravý dřevoryt, já dělám všechno v počítači. Ale snažil jsem se, aby to mělo dřevorytový charakter, ale oproti klasickému černobílému, jsem použil plnou paletu barev,“ popisuje Lukáš Fibrich.

Pro svou práci musel shromáždit řadu informací, nastudovat dobové reálie i první vydání Komenského tisků.

"Upozornil bych na panel Amsterdam, kde jsem měl zdánlivě jednoduchý úkol nakreslit mapu města z výšky. Pojal jsem to dost podrobně, snažil jsem se nakreslit téměř každý domeček, který v polovině 17. století v Amsterodamu byl. Domečků je tam spousta, takže jsem maloval pět dní, protože se neustále přidávaly nové budovy, a pak jsem přidával čluny, čluny, občas lidi, takže se mi to postupně rozrůstalo pod rukami. Bylo to velmi zajímavé, ale nejsem si jistý, jestli se v budoucnu do něčeho podobného pustím,“ směje se umělec. Pro práci použil několik map Amsterdamu z poloviny 17. století.

Obrázky jsou přizpůsobené pro moderního diváka, ale reflektují zobrazovanou dobu. „Je to samozřejmě stylizované, ale to není v rozporu s duchem doby,“ dodává ilustrátor s tím, že mu pomáhal i odborný expert Richard Vlasák.

Výstava Komenský v komiksu, je součástí tříletého programu národních oslav výročí Komenského, které začaly loni v září v Pantheonu Národního muzea. Vedle letošního výročí úmrtí má projekt za dva roky připomenout také 430. výročí jeho narození. Do roku 2022 se tématu Komenského bude věnovat asi desítka akcí.