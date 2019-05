Khamoro se letos zařadilo mezi deset nejlepších evropských festivalů

Filmová producentka a profesor hudby se tu samou noc rozhodli založit tradici něčeho kvalitního, výjimečného a profesionálního. A tak vznikl festival Khamoro.

"Festival vstupuje do třetí dekády své existence, ale letošní ročník je výjimečný tím, že se nám podařilo získat EFFE Label, což je prestižní značka pro evropské festivaly. Znamená to, že je to festival nejvyšší kvality. To ocenění uděluje server festivalfinder.eu, který nás tímto zařazuje mezi deset nejlepších evropských festivalů."

Jak uvedl za pořadatele Lukáš Kotlár, festival se koná na 16 místech po celé Praze. Khamoro se neomezuje jen na tradiční romskou hudbu, ale představuje také interprety současné romské hudby a světově proslulého gypsy jazzu. A navíc - festival Khamoro nikdy nebyl jen o hudbě.



"Khamoro znamená Sluníčko. Máme také dětský den - Khamororo. To je Sluníčičko. Cílem Khamoro festivalu je především spojovat lidi a nabídnout to, co rozmanitost romské kultury nabízí. Nabídneme například literární program s názvem Gavoro. Návštěvníci si budou moci užít čtení Českého klubu romských spisovatelů a nebo Storytelling, kde se potkají romští pamětníci, a budou u ohně v takové hezké atmosféře vyprávět příběhy ze svého života."

Součástí festivalu je i defilé v ulicích Prahy

Myšlenku Khamora vítali i samotní Romové. Už jeho druhý ročník zaštítil tehdejší prezident Václav Havel.

"Řekl bych, že v dřívějších letech festival lákal ve velkém měřítku českou romskou skupinu, ale to se změnilo. Vítáme tu nejen Romy, ale všechny Čechy, mezinárodní hosty, spoustu účinkujících z celého světa. Ten festival je pro všechny."

Jak dodal Lukáš Kotlár, Khamoro nezapomíná ani na české romské kapely. Například vynikající houslista Ivan Herák je nejen primášem kapely, ale také koncertním mistrem velmi pozoruhodného orchestru, hudební lahůdky pro milovníky klasické hudby. V Praze koncertuje i skvělá kapela z Rumunska.

"Mě osobně nejvíc baví zahraniční temperamentní energické kapely. Kromě Gipsy jazzu se nejvíc těším na Fanfare Ciocarlia, což je největším tahákem. Je to kapela ze severovýchodního Rumunska. Mají za sebou už 2500 koncertů, a proslavili se už v roce 1997 v Evropě. A mezi tím také v Americe, v Japonsku a v Austrálii. A právě tu energickou hudbu přivezou do Prahy. Budeme je moci slyšet v pátek a také na závěrečném Galakoncertu v SaSaZu."

Součástí Khamora bude v pátek i oblíbené defilé kapel v ulicích Prahy.