Když se školy neotevřou do června, maturity nebudou. O prázdniny se děti bát nemusí

"Většina našich rodin se nachází ve složité situaci, kdy kromě toho, že rodič musí dělat práci z domu, tak se má podílet na vzdělávacím procesu intenzivněji než dříve a to u víc dětí najednou. Chtěl bych poprosit učitele, aby nyní, když víme, že ta opatření budou trvat delší dobu, společně s řediteli sestavili plán a v následujících dnech se soustředili na procvičování a profilové předměty. Je třeba brát ohled na to, jaká je situace v rodinách, co vše je zvladatelné zvlášť v týdnech, které nás čekají," uvedl ministr Robert Plaga.

Rozhodne datum 1. června

Rozhodující je právě datum 1. června. Kdyby se školy otevřely dříve, maturita by byla, ale studenti by nemuseli psát slohy z češtiny a cizích jazyků.

"Státní část proběhne nejdříve 21 dnů po znovuotevření škol. Proběhnou bez písemné části z českého jazyka a cizího jazyka. Státní část bude zahrnovat didaktické testy. Ty proběhnou na školách, kterých poskytneme klíč k jejich vyhodnocení, abychom ušetřili čas. V případě, že by nedošlo k otevření škol do 1. 6. tohoto roku, tak maturitní vysvědčení bude uděleno ze známek z posledních tří vysvědčení."

Ministerstvo podle Plagy nicméně předpokládá, že by se žáci mohli do škol vrátit v druhé polovině května. Přesný termín maturit chce proto ministr vyhlásit až po otevření škol. Původně se státní maturity měly konat v dubnu a na začátku května. Přihlásilo se k nim 80 tisíc středoškoláků. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v neděli uvedl, že uzavření škol se by mělo rušit jako jedno z posledních opatření, a to zřejmě na přelomu května a června.

Baxa: Ne všechny rodiny mají kvalitní připojení k internetu

S tím, že by se nepsaly písemné části maturit, souhlasí i Martin Baxa (ODS), člen výboru pro vědu a vzdělání:

"Musíme počítat s tím, že jsou rodiny, kde není běžné, že mají kvalitní připojení k internetu, že to on-line vzdělávání je složité. Podle mého názoru by v žádném případě nebylo možné hodit na ty rodiny a studenty povinnost si zajišťovat nějaké připojení, aby mohli zvládnout tu písemnou maturitu takto na dálku."

Koronavirus zasáhl nejen do maturit, ale i do přijímacích zkoušek na střední školy. Ty by se podle ministra měly konat 14 dní po otevření škol. Testy by podle něj měly mít stejnou formu a obsah jako v předešlých letech. Děti by je ale měly psát jen v jednom termínu místo dvou. V nouzovém případě by mohly být i v prvním týdnu v červenci.