Karenční doba skončí, shodla se koalice. Odbory to vítají, zaměstnavatelé nesouhlasí

V současné době je minimální mzda 12 200 korun. ČSSD původně navrhovala její zvýšení o 1500 korun, nyní se rozhodla od původní představy ustoupit a navrhuje růst o 1200 korun, tedy na 13 400. Hnutí ANO s tím ale nesouhlasí. Ministryně financí Alena Schillerová řekla, že ANO stále trvá na svém původním požadavku.

"Trváme dál na tisícikoruně, tedy na navýšení od 1. ledna 2019 na 13200 korun. Odpovídá to zhruba osmiprocentnímu nárůstu, což procentuálním vyjádřením odpovídá i nárůstu průměrné mzdy," uvedla Alena Schillerová.

Zaměstnavatelé s navýšením navrhovaným ČSSD ani ANO nesouhlasí, dál trvají na tom, že by se minimální mzda měla zvednout maximálně o 800. Potvrdil to prezident svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

"Stanovisko neměníme, paní ministryně je tam chvilku a je vidět, že mění názory a je to dobře, že umí ustupovat, ale je to málo. My říkáme 800 a názor neměníme."

Odbory nadále požadují růst mezd o původních 1500 korun. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazu Josef Středula připomněl, že dlouhodobě neexistuje shoda mezi odbory a zaměstnavateli a konečný růst minimální mzdy bude muset vyřešit vláda.

"Pokud kompromis bude, samozřejmě jsme schopni jakýkoli přijmout, protože to má svou hodnotu. Ale mezi zaměstnavateli a odbory není v této chvíli prostor, že bychom kompromis hledali, vláda má plnou kompetenci rozhodnout a věřím, že rozhodne moudře," dodal Středula.

První tři dny nemocenské budou znovu placené

Naopak koaliční partneři našli shodu na zrušení karenční doby. První tři dny nemoci začnou zaměstnavatelé zase proplácet od poloviny příštího roku. Náhrada bude podle dohody ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu. Zaměstnavatelům bude opatření kompenzovat snížení odvodů o dvě desetiny procentního bodu na zdravotním pojištění.

Odbory podle Středuly zrušení karenční doby vítají. Je ale podle něj potřeba, aby na dodržování nemocenské víc dohlížely zdravotní pojišťovny. "My si myslíme, že lidé nemocní jsou a toto umožní, aby se důstojně léčili, aby byli zajištěni a ty první tři dny nepřišli o příjem," uvedl.

Naopak prezident svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák rozhodnutí vnímá negativně. Podle zaměstnavatelů by se mohla nemocenská zneužívat. Proti změnám je například Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

Podle jejího viceprezidenta Zbyňka Dandy to zhorší situaci podnikatelů a živnostníků. "Je to další písek do podnikání v České republice. Není to jen karenční lhůta a minimální mzda, ale i další věci. My jsme od začátku proti tomu."

Koalice se dohodla také na zrušení možnosti hlásit nemoc až tři dny zpětně. Reaguje tak na výhrady zaměstnavatelů, podle kterých toho někteří zaměstnanci zneužívali.