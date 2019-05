Jubilejní Festival muzejních nocí

Podívat se do muzea v nočních hodinách je zážitek určitě neobvyklý pro děti i dospělé. Ale nejsou to jen muzea, která otevírají vstupní dveře letos ve 158 městech České republiky. Jsou to galerie, knihovny, památkové a církevní objekty, divadla nebo kulturní domy. Celou akci odstartuje vyhlášení Národní soutěže muzeí. To se odehraje 16. května ve Smetanově síni Obecního domu. Tam směřují zástupci 14 nominovaných, ale také předsedkyně Asociace muzeí a galerií České republiky Mgr. Irena Chovančíková, která v rozhovoru pro Radio Praha vysvětlila, jak taková prestižní soutěž muzeí a galerií vypadá.

V jakých kategoriích mohou nominovaní cenu získat?

Do soutěže se přihlásilo celkem 93 projektů, které soutěží ve třech kategoriích. Jsou to: Muzejní výstava roku, Muzejní publikace rok a Muzejní počin roku. Do třetí kategorie Muzejní počin jsou zařazeny projekty, které jsou významné jiným způsobem. Většinou to jsou rekonstrukce objektů, záchrany přírodních lokalit, neobvyklé nebo novátorské restaurátorské nebo konzervátorské výkony nebo třeba vzdělávací programy.

Říkáte, že do soutěže se přihlásilo 93 projektů. To je opravdu velké číslo. Kdo a jak vybírá projekty do té nejužší nominace?

V každé kategorii je udělována jedna cena – cena Gloria musaealis. Všechny projekty hodnotí odborná porota, a to dvoukolově. Je to prestižní záležitost, a je úspěch dostat se do první desítky. Každá kategorie má svá přísná kritéria, podle kterých jsou hodnoceny jednotlivé projekty. Ten nejlépe hodnocený ve všech kritériích se stává vítězem.

Muzeum roku hodnotí portál Do muzea cz.

Mohou do hodnocení muzeí zasahovat kromě poroty také návštěvníci?

Pro návštěvníky muzeí a galerií je vyhlášená soutěž, která probíhá na portále Do muzea cz. Zvláštní cena, kterou vítěz této soutěže získá, nese titul Muzeum roku. V této soutěži mohou návštěvníci ohodnotit hlasováním muzeum, ve kterém se jim líbilo. My, jako vyhlašovatelé soutěže i samotná muzea, stojíme o zpětnou vazbu ze strany návštěvníků. Návštěvníci tedy nehodnotí přihlášené soutěžní projekty, ale muzeum jako celek.

Zvláštní cenu při této příležitosti uděluje také mezinárodní organizace muzeí ICOM. Jaké projekty mají šanci takovou cenu získat?

Jsou to projekty, která se mohou prezentovat i v zahraničí, výstavy nebo publikace, které mají mezinárodní přesah. Český výbor ICOM uděluje cenu, kterou navrhuje porota. Většinou ta cena je orientována tak, že český výbor ICO spolupracuje se zahraničním výborem ICOM, mezinárodní institucí, která sdružuje muzejníky z celého světa. Cena českého výboru ICOM se uděluje napříč všemi kategoriemi.

Svátek muzeí se slaví celý měsíc

Na vyhlášení vítězů 17. ročníku Národní soutěže Gloria museaelis navazuje hned následující den Festivalu muzejních nocí. Letos se otvírají muzea a galerie už po patnácté. Co nového se letos nabízí?

Nabídka doprovodných programů je velmi pestrá, protože každá instituce pojímá muzejní noc po svém. Národní zahájení jubilejního XV. ročníku Festivalu muzejních nocí bude 17. května 2019 odpoledne v prostorách Muzea Karlovy Vary. Festival uzavírá Pražská muzejní noc 8. června 2019. Některé instituce, ale nabízejí své muzejní noci s programy ještě po tomto datu téměř až do konce června. Konkrétní program a kdy se jednotlivé muzejní noci konají, je možné najít na webových stránkách www.muzejninoc.cz.

K Pražské muzejní noci se připojuje v sobotu 8. června i Český rozhlas, který nabízí prohlídku nahrávacích a vysílacích studií a také své Galerie Vinohradská 12 se stálou expozicí rozhlasové historie.