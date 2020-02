Její boty otiskl magazín Vogue. Dnes česká designérka navrhuje tenisky ze zbytků gumy

"Už můj praděda byl švec. Prarodiče pracovali v Baťovských továrnách celý život. Pro mě byla vždycky bota takovou mystickou věcí, protože jsem jako malá nechápala, jak se stane to, že kůže která je plochá, se kolem té špičky napne tak, že je to tak nádherně vytvarované. To byl asi ten první impuls."

Třicetiletá absolventka zlínské univerzity dnes pracuje pro evropské i světové značky a díky moderním technologiím čeká v oboru revoluci.

"Byla to hodně dlouhá cesta. Já jsem po studiích v Čechách studovala magisterský program v Holandsku. Jeho součástí byla cesta do Číny, kde jsem strávila několik měsíců. Projezdila jsem spoustu továren, pracovala s řadou firem. Začalo mi vadit, že se produkuje hrozně moc odpadu, protože zboží posíláme z jedné strany světa na druhou. Chtěla jsem to změnit. Vrátila jsem se zpátky do Čech, protože když chceme něco změnit, tak musíme začít u sebe. Šla jsem do továrny, ve které jsem dřív pracovala jako brigádník. Chtěla jsem navrhnout produkt, který byl navržený speciálně pro tuto továrnu v závislosti na jejích výrobních technologiích, aby se nemusely investovat žádné finance do nového strojního vybavení. Proto jsem začala používat ty staré stroje."

Vaše tenisky jsou barevné, žádná není stejná. Jakou technologii používáte?

"Jsou vyrobené z odpadních kousků gum nebo ze zbytků gumy. Ty kousky jsou smíchané takovým speciálním způsobem dohromady. Právě proto je každá bota jiná, protože záleží, jak se ty barvy smíchají dohromady. Když jde pak bota do vulkanizačního lisu, tak se ty barvy ještě více slijí. Proto je každá bota absolutním originálem a každý si může být jistý, že má opravdu tu unikátní botu a nemá takovou na světě nikdo jiný."

Nosíte své výrobky?

"Samozřejmě, stále."

Vaše kozačky otiskli v časopise Vogue. Jak jste to vnímala?

"Pro mě to byl takový milník, který mě utvrdil v tom, že to, co dělám, je správné a dobré a že v tom mám pokračovat."

Jak se o vašich botách dozvěděli?

"Já jsem ty boty nahrála na jeden český designový portál. Potom mi přišel email od britského Vogue a já jsem myslela, že je to nějaký spam, ale nebylo to tak. Ptala jsem se jich, kde ty boty našli, a oni mi poslali link toho portálu. Pak už jsem si byla jistá, že je to opravdu pro mě a že je to vážné. Dopadlo to tak, že ty boty byly opravdu otištěny."

Základ bot je pořád stejný několik staletí. I když se vyvíjí design. Jaký myslíte, že bude další vývoj bot?

"Je pravda, že boty jsou jediným odvětvím průmyslu, ve kterém se žádná revoluce neudála. Ta technologie je stále stejná. Ale teď nám nastupuje spousta nových technologií, jako je třeba 3D tisk a různé jiiné technologie, které tu výrobu do značné míry naruší a opravdu přijde revoluce, kdy začneme boty vnímat úplně jinak."

Vnímáte v poslední době nějaké změny v preferencích spotřebitelů, co se bot týče?

"Já si myslím, že lidé stále více chtějí mít pocit, že mají něco unikátního, něco, co je vyrobené přímo pro ně."

Četla jsem o vás, že svůj návrh nezačínáte u stolu na papíře, ale u stroje v továrně.

"Přesně tak. Jde o to, že když něco nakreslíte, tak se nezamyslíte moc nad tím, jak ta bota bude vyrobená. Pak se velmi často stává, že přijdete do továrny a je vám sděleno, že papír snese všechno, ale bohužel technologicky to takto vyrobit nejde. Já jdu přímo do továrny, nastuduji si výrobní technologii, kterou továrna používá. Pak navrhnu produkt speciálně pro tu danou továrnu nebo firmu. Tím se jí šetří velké množství peněz."

Jaké máte plány do budoucna?

"Určitě pracovat dál na značce, na vývoji bot. Také plánujeme, že nám budou moci zákazníci posílat zpět obnošené boty a my z nich budeme vytvářet zcela nové tenisky. Tak se nám vlastně uzavře ten okruh recyklace a budeme se snažit o takovou, dá se říci cirkulární ekonomiku."

Designérka Eva Klabalová se už několik let věnuje také 3D tisku. Designovala boty, které by vyráběli roboti. Její práce pak byla prezentována na veletrhu v Itálii. Externě pracuje pro řadu firem v Evropě, Asii i Americe.