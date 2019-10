Jawa slaví devadesátiny, zašlou slávu ji pomáhá obnovit Indie

Výrobu motocyklů Jawa zahájil v roce 1929 konstruktér a průmyslník František Janeček. Měl v Praze sice zbrojovku, ale v poválečné době pro továrnu hledal i jiné využití. Nadaný a prozíravý technik se rozhodl pro motocykly. Licenci na jejich výrobu koupil od německé firmy Wanderer. Název podniku pak složil z počátečních písmen svého jména a právě německé firmy. Tak se zrodila značka Jawa. Jednoduchá, lehce zapamatovatelná, snadno vyslovitelná. 9. října 1929 ji František Janeček nechal zapsat u Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.

První motocykl vyrobený v továrně na Pankráci představil Janeček 23. října 1929 na autosalónu v Praze. Úspěch se ale hned nedostavil. Motocyklům Jawa 500 OHV se na trhu moc nedařilo. Byly příliš robustní, ne příliš kvalitní a navíc drahé. Říkalo se jim příznačně: Rumpál. A tak se jejich výroba stáhla.

Trh dobyla až Jawa 175 a to se sloganem „Lepší stroj za méně peněz". Pro výrobu motocyklů byla v roce 1931 postavena továrna v Týnci nad Sázavou. No a pak už šlo všechno jako na drátkách. Firma Jawa uvedla na trh desítky modelů motocyklů, na kterých jezdili ti nejlepší závodníci. A dokonce to jeden čas zkoušela i s automobily.

Za druhé světové války se v pankrácké „chytrovně", jak se říkalo jedné z dílen, tajně připravovala výroba nového motocyklu. Janeček totiž prozíravě nechal ukrýt před Němci tisíce náhradních dílů a konstruktéři pracovali na vývoji nových strojů ilegálně. Jawa 250, takzvaný pérák, pak vzbudila v roce 1946 světovou senzaci a díky tomu značka Jawa na řadu let ovládla světový trh. František Janeček se toho ale nedožil, zemřel 4. června 1941 ve svém pražském závodě.

Technický vývoj motocyklů pokračoval ještě v 50. letech, pak se do motocyklového průmyslu prakticky neinvestovalo a ten postupně upadal. Po roce 1990 nastal výrazný útlum výroby.

Dnes se motocykly Jawa vyrábějí v Týnci nad Sázavou jen v malých počtech. Na některé trhy podnik stále dodává kdysi slavnou dvoutaktní třistapadesátku, kterou mají rádi v Latinské Americe, na Kubě, v Rusku a v dalších podobných lokacích. Vedle toho vyrábí čtyřtaktní motocykly Jawa 350 a 660, které prodává i v ČR.

Indická retro Jawa

Slávu Jawy nyní oživuje indický koncern Mahindra, který patří k největším výrobcům automobilů a užitkových vozidel na světě. Když se totiž před pár lety rozhodl pro rozjezd retro značky, byla Jawa jasná volba. Jawy se totiž v Indii v licenci vyráběly již od šedesátých let pod značkou Yezdi (název je údajně odvozen od českého slova „jezdí“).

Před třemi lety se tak Indové z Mahindry dohodli s Čechy z týnecké Jawy na spolupráci, uzavřela se licenční smlouva na používání značky a rozjel se proces, který loni ke konci roku vyústil v představení nové modelové řady. A zájem je obrovský.

Prodejny Jawa se otevírají nejen v Dillí nebo v Bombaji, ale i na venkově v místech, o kterých v Česku nikdo nikdy neslyšel, jako Pindžaur ve svazovém státě Harijána nebo Siliguri v podhůří Himálají. Otevření každého nového motosalonu vítají davy fanoušků. "Všichni vědí, že Jawa je původem z Československa a velice si toho cení," říká zaměstnanec nové prodejny Jawa v Džajpuru, který je zároveň předsedou místního Jawa Yezdi klubu a koordinuje všechny Jawa kluby v Indii.

Také čeští motorkáři se ihned začali ptát, kdy si budou moci nové indicko-české stroje koupit. Jawy musí ale nejdříve získat evropskou homologaci. To by mohlo být v roce 2020 a podle posledních informací by se tak stroje značky Jawa mohly z Indie na český trh dostat v roce 2021.

Turecká vášeň pro Jawy

Indie však není jedinou asijskou destinací, kde motocykl Jawa získal slávu. Dlouhá desetiletí kralovala tato česká značka také v Turecku, zejména na venkově. Od 90. let ji sice vytlačila konkurence, ale dnes se obliba jawy znovu vrací. A jak zjistil zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček, příznivci starých motocyklů Jawa dnes používají náhradní díly dovezené právě z Turecka.

Po celé zemi také funguje několik jawa klubů. Stovky českých motorek se sjíždějí na tureckých jawa-srazech. Nadšenci hledají staré stroje v zapadlých vesnicích, na dvorcích i v chlévech.

Například třicetiletý Ali Güneş má v suterénu svého domu v tureckém městě Bursa dílnu. Tam nejen restauruje motocykly, ale vyrábí na ně také náhradní díly, samozřejmě také na Jawy. „Vyrábím skoro všechny náhradní díly, kromě motoru. Dokážu vyrobit devadesát procent dílů. Dělám tady reflektory, řídítka, brzdy, páky, chromované výfuky, sedla. Skoro všechno posílám do České republiky," vysvětluje Ali Güneş.

A na českých motocyklech také jezdí na výlety po Turecku. „Všechny svoje jawy moc miluju. Jsme tady v Turecku moc vděční českým inženýrům, že takové motocykly sestrojili," řekl Českému rozhlasu.