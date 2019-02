Izrael je pro Česko strategický obchodní partner

Předsedové vlád Česka, Maďarska a Slovenska se proto setkali s izraelským premiérem na bilaterálních schůzkách. Podle Andreje Babiše nikdo v Praze neuvažoval o tom, že by se měla zrušit i česká účast na jednání:

"Společný program s premiéry měl být jen čtyři hodiny, ale já tady mám program na dva dny. Takže se to vyřešilo, a já doufám, že se vyřeší i ten konflikt, do kterého nechceme vměšovat."

Varšava odvolala cestu kvůli výrokům izraelských politiků o spolupráci Poláků s nacisty a polském antisemitismu. Požaduje také oficiální omluvu. Andrej Babiš věří, že se konflikt podaří urovnat do letního převzetí předsednictví ve Visegrádské čtyřce Českem:

"Předpokládám, že bychom uspořádali Visegrádskou čtyřku s Izraelem tentokrát v Praze."

Nabízí se spolupráce ve vodním hospořářství i využití konopí

Andrej Babiš jednal se svým izraelským protějškem Benjaminem Netanjahuem mimo jiné o spolupráci v obraně, bezpečnosti či zdravotnictví. Izrael patří k zemím, se kterými má Česko kladnou obchodní bilanci. Loni sem vyvezlo zboží za více než 22 miliard, a přivezlo za 6 miliard. Více než polovina našeho exportu jsou automobily. Česko doufá v dokončení nákupu izraelských radarů, které dokážou vidět lidi schované za překážkami.

Má rovněž zájem o izraelské zkušenosti z hospodaření s vodou. Izraelci totiž dokáží vodu čistit a znovu používat i několikrát. Česko by naopak mohlo nabídnout technologie v odpadovém hospodářství. Škoda Transportation chce dodávat tramvaje do Jeruzaléma. Spolupráce by se mohla týkat i využití konopí pro lékařské účely. Izrael loni schválil zákon, který mu jako teprve třetí zemi světa umožňuje vývoz léčebného konopí. I v Česku mohou lékaři konopí k léčbě předepisovat.

"Pan premiér Netanjahu mi slíbil, že pošle dva až tři doktory k nám na nějakou konferenci, kde by mohli naši doktoři získat zkušenosti, jakým způsobem se léčitelské konopí předepisuje, a jaké choroby je možné léčit," uvedl Andrej Babiš.

Premiér si vyzkoušel jízdu s autonomním řízením

Při setkání se zástupci firmy Mobileye si český premiér vyzkoušel i jízdu ve voze s autonomním řízením. Mobileye bývá označován za jeden z nejúspěšnějších izraelských startupů. Do roku 2021 chce přijít na trh s autonomně řízenými auty ve spolupráci s německou společností BMW.

Jak uvedl prorektor Vysoké školy CEVRO institut Tomáš Pojar, právě vynálezy jsou důležité pro izraelskou ekonomiku:

"Podstatná část izraelského ekonomického zázraku posledních dvaceti let je skutečně na startupech, vynálezech, prosazování se ve světě, prodávání firem ve světě, a zase investování do dalších startupů, vynálezů, vědy a výzkumu."

Premiér navštívil také památník Jad vašem, kde uctil památku obětí holokaustu. K otázce případného přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma novinářům řekl, že tento krok není na pořadu dne, mimo jiné i vzhledem k zamrzlému mírovému dialogu Izraele s Palestinci.

S českým velvyslancem Martinem Stropnickým navštívili také rozhlednu Ester v Jeruzalémě, jejímž autorem je český architekt Martin Rajniš a která byla otevřena v listopadu 2017.