Institut konzulárního ombudsmana se neosvědčil, MZV hledá efektivnější řešení

Službu konzulárního ombudsmana spustilo ministerstvo zahraničních věcí letos v srpnu. Lidé se mohli se svými podněty obracet na speciální telefonní linku nebo e-mailovou adresu, kde na ně reagovali odborníci z konzulárního odboru. "Stovky dotazů a podnětů na vylepšování našich služeb pro občany jsou v tuto chvíli roztříštěny na různé mailové adresy či ve schránkách na sociálních sítích. Abychom na ně mohli zodpovědně odpovídat a přebírat podněty, je třeba je soustředit na jedno místo," řekl při zavedení novinky ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD s tím, že pokud se osvědčí, nechá ji ministerstvo v provozu i po skončení hlavní turistické sezóny.

Služba se ale podle Petříčka neosvědčila. Na speciální kontaktní místo se za tu dobu obrátilo jen zhruba dvacet lidí. Jejich dotazy navíc nespadaly do kompetence ombudsmana. Lidé podle ministra například žádali o finanční pomoc nebo si stěžovali na zamítnutí víza do USA.

"Například o ně i žádali. V případě, že měli třeba cestu do Spojených států, a měli s tím problémy. To jsou věci, které jim my jako ministerstvo zahraničích věcí nejsme schopni zajišťovat. Vyhodnotili jsme si, že ta služba není tolik žádaná a využívaná," řekl Petříček Českému rozhlasu.

Ministerstvo zahraničí teď podle něj hledá efektivnější řešení. "Zvažujeme možnost jednotného kontaktního místa. I proto, abychom odlehčili ambasádám, na které se lidé často obrací s různými obecnými dotazy, které by si mohli vyřídit právě takovouto formou. Dále se také jedná o možnosti zlepšení digitálního přístupu k různým konzulárním službám.

Ministerstvo zároveň dál provozuje projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD). Ten umožňuje účinně organizovat pomoc zaregistrovaným občanům, kteří se ocitnou v nouzi, například v případě přírodních katastrof či sociálních nepokojů. Ministerstvo zahraničí upozorní občany o takové situaci pomocí e-mailu či SMS zprávy.

V letní sezoně se do něj zaregistrovalo zhruba 100 tisíc cestovatelů. Ministerstvo posílalo varovné SMS zprávy hlavně kvůli přírodním katastrofám v Řecku nebo Japonsku a kvůli bezpečnostní situaci v Albánii nebo Hongkongu. Od loňska mohou cestovatelé DROZD využívat i jako mobilní aplikaci.