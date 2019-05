Inovativní léky by se mohly dostávat do Česka rychleji

Do Česka by se mohly rychleji dostávat takzvané inovativní léky. I ty drahé na léčbu vzácných nemocí. Pacienti často musí i několik let čekat na to, než se do Česka dostane efektivní biologická léčba. Navíc úřady u každého posuzují, jestli se finančně vyplatí. Právě toto kritérium často léky na vzácné nemoci nesplní. Pacientů je málo, a je tak problém prokázat účinnost léků.