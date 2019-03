Incidenty na dráze rostou, ministr chce zavést bodový systém

Posledním incidentem byla úterní srážka dvou osobních vlaků na hlavním nádraží v Brně. Záchranáři po ní ošetřili 23 lidí. Podle generálního ředitele Českých drah Miroslava Kupce může za incident většinou chyba strojvedoucího, stejně jako při nehodě v Brně.

"On porušil platné dopravní předpisy. Když bych to řekl velmi obecně, je to jako kdyby řidič auta vjel do křižovatky na červenou. My se snažíme analyzovat, proč k té nepozornosti dochází. Co odvádí pozornost od vykonávané práce. Tomu se věnujeme už dva roky."

Nehoda v Brně nebyla v posledních dnech jediným incidentem. 19. února jel vlak šest kilometrů bez strojvůdce, 22. února projel za Plzní na červenou rychlík do Mnichova. Soupravy zastavily jen 34 metrů od sebe. Ministr Ťok apeloval na okamžité zvýšení a zintenzivnění kontrol strojvedoucích.

"Je potřeba, aby se někde evidovala karta strojvedoucího, která bude k dispozici elektronicky. Bude ji vést Drážní úřad, a ten má přinést pozměňovací návrh do zákona o drahách, abychom takovýto systém mohli zavést co možná nejrychleji."

Ťok dodal, že nechce strojvedoucí trestat. Ti, kteří nemají dlouhodobě problémy, by mohli mít lepší platové podmínky než ti, kteří nedbají na předpisy, přejíždějí červenou a způsobují mimořádné události, nedej bože nehody, dodal ministr.

Strojvedoucích je málo, jezdí pro víc dopravců

Podle zákona o drahách mohou být strojvedoucí ve službě maximálně 13 hodin. Po nich musí následovat minimálně jedenáctihodinový odpočinek. Systém kontrol, který by umožňoval sledovat dodržování odpočinku ve volném čase, zatím v Česku není. Dříve také podle Ťoka dbalo ve vlaku na bezpečnost pět lidí. Dnes je na malých regionálních tratích jeden.

Také podle odborníka na železniční dopravu a člena dozorčí rady Českých drah Emanuela Šípa jsou potřeba rozsáhlejší změny.

"To je věc změny předpisů, managementu, i víc kontrol. Mělo by se častěji opakovat školení, aby se ty případy zobecňovaly, a ukazovalo se, co se s tím dá dělat. Dlouhodobě je třeba posílit odborné školství tak, aby produkovalo daleko víc adeptů, a dalo se mezi nimi vybírat."

Prezident Federace strojvůdců Jaroslav Vondrovic uvedl, že na strojvůdce jsou kladeny velké nároky, kvůli jejich nedostatku jsou přetěžováni, což vede k únavě. Často jsou navíc vystavováni krizovým situacím nebo jedou na trať, kterou příliš neznají. Odmítl tvrzení, že se strojvedoucí nedostatečně věnují řízení. Podle něj jsou problémem zejména přesčasy a také nedodržování odpočinku. Připustil, že někteří strojvůdci jezdí pro více dopravců najednou. Podle Drážního úřadu má licenci 9565 strojvůdců, dopravcům jich schází minimálně 300.

Zavádění zabezpečovacího zařízení má zpoždění

Strojvůdci podle některých zpráv během jízdy používají například mobilní telefony ke sledování filmů nebo hraní her. Podle prezidenta Federace strojvůdců šíří takové fámy někdo, kdo v kabině neseděl. Podpořil zavedení kontrolního systému, který chce zavést Drážní úřad.

Podle poslance Pirátů Ondřeje Polanského je hlavní příčinou mimořádných událostí na železnici zpoždění při zavádění moderního zabezpečovacího zařízení. Systém, který umožňuje převzít kontrolu nad řízením vlaku například výpravčím, zatím v Česku nefunguje. Připraven je zatím pouze na koridoru mezi Kolínem a Břeclaví, spuštěn ovšem bude až po dokončení testů dopravci.