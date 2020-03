Ikonická fotografie havárie vlaku se stala inspirací pro originální most

Most je inspirovaný skutečnou nehodou vlaku na nádraží v Montparnasse v Paříži v roce 1895. Tehdy lokomotiva prolétla na konec haly, prorazila půlmetrovou zeď a z devítimetrové výšky dopadla na ulici. Jen o vlásek minula tramvaj, která tudy právě projížděla.

Také most bude mít podobu vlaku z devatenáctého století. Dva výškové domy, které by lokomotiva měla spojovat, navrhl architekt Tomáš Císař ze studia Black n’ Arch, jehož je Černý spoluzakladatelem. Most bude navíc blízko bývalé továrny ČKD Kolbenka, která byla jedním z největších výrobců lokomotiv v Praze. Poblíž navíc bydlí lidé, kteří v bývalé ČKD pracovali.

"Emil Kolben byl slavný vynálezce a průmyslník a jeho továrna byla blízko místa, kde plánujeme tento most postavit," uvádí Tomáš Císař. "Investor Eugen Roden pracuje na dokumentu o Emilu Kolbenu, jehož život skončil v koncentračním táboře Terezín. A jak víme, lokomotivy byly také s těmito transporty úzce spojeny. Takže to byla další úroveň inspirace, kterou jsme měli. "

Inspirací se stala slavná fotografie havárie vlaku

Černý a Císař se při stavbě mostu inspirovali lokomotivami vyrobenými v továrně Kolbenka i ikonickou fotografií, která vykolejení v Paříži zachycuje.

"Přemýšleli jsme, jak propojit budovy. Inspirace přišla ze skutečné havárie, ke které došlo v roce 1895 v pařížském vlakovém nádraží Garre Montparnasse. Tato slavná fotografie nám posloužila jako hlavní inspirace pro tvar mostu spojující budovy."

Vedení radnice Prahy 9 projekt podpořilo s tím, že vystihuje průmyslovou historii Vysočan.

Mrakodrap v Butovicích nabídne potápějící se archu

Konstrukce mostu pojatém jako lokomotiva není prvním návrhem architektonického studia. Před několika měsíci zde odhalili plány na mrakodrap v pražské čtvrti Nové Butovice s rezavou troskou lodi zakotvenou v jeho struktuře. Tato potápějící se archa nabídne veřejně přístupnou vyhlídku, kam se návštěvníci dopraví výtahem.

„Snažíme se najít nový jazyk v kontextu architektury. A spojení mezi architektem a umělcem, mezi mnou a Davidem, je založeno na myšlence, že musíme udělat funkční budovy a zároveň nabídnout nějaký zvláštní pohled," dodává Tomáš Císař.

Budovy propojené lokomotivou budou navrženy renomovaným architektem Zdeňkem Jiranem a budou v nich obytné i kancelářské prostory, galerie a kavárna. Pokud vše půjde podle plánu, mohl by být projekt dokončen do dvou let.