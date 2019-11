Hybridy, elektrická auta, skútry či letadla, pražský e-SALON ukazuje dopravu budoucnosti

Druhý ročník veletrhu čisté mobility e-Salon představuje v české premiéře novinky s alternativním pohonem od různých automobilek, které v čisté mobilitě něco znamenají. Nechybí například nový model Tesla s označením 3, nová generace modelu ZOE značky Renault, nový hybrid Mondeo od Fordu, novinky ukazují i Volkswagen, KIA, Audi, Hyundai nebo Mitsubishi.

Nechybí ani domácí značka Škoda. U jejího stánku je k vidění první škodovácký sériově vyráběný elektromobil Citigoe iV nebo hybrid Superb iV. Škodovka zveřejnila i jejich ceny. U elektromobilu začíná na bezmála 430 tisících. Hybrid Superb iV dostal dostal základní cenovku 876 900 korun. Citigo i Superb iV by by se na silnicích měly objevit před koncem letošního roku. Odborníci očekávají, že by se měl prodej nových elektromobilů na českém trhu v příštím roce více než ztrojnásobit na 3000 až 3500 vozů.

Návštěvnickým tahákem veletrhu e-SALON jsou také elektrifikovaná letadla, která slavila velký úspěch už loni při prvním ročníku akce. Česká skupina Pure Flight ukazuje v Letňanech elektrické letadlo ΦNIX. Tento unikátní český letoun je momentálně světovou špičkou letadel na baterky v doletu a délce letu. Uveze dva pasažéry a na baterii vydrží letět minimálně 2,5 hodiny, v kombinaci s klouzavým letem zvládne na jedno nabití až 350 kilometrů.

Lákadlem pro návštěvníky je i prezentace prvního ryze českého celodřevěného elektrického člunu s názvem Keel Craft. Loď s exkluzivním designem měří 6,2 metru a pojme pět lidí. Při standardní rychlosti 10 kilometrů v hodině lze na jedno nabití plout až 100 kilometrů. Na veletrhu je ale řada dalších zajímavých unikátů, například tandemové rogalo na elektrický pohon nebo jednomístná tříkolka.

Speciální rychlodobíjecí stanice

Kromě nejrůznějších dopravních prostředků na alternativní pohon se v Letňanech představuje řada výrobců dobíjecích stanic a dodavatelů energií.

Ve čtvrtek tam začala fungovat speciální rychlodobíjecí stanice pro elektromobily od izraelského startupu Chakratec. Její systém je od běžných zařízení rozdílný. Narozdíl od nich totiž dokáže nabíjet v rychlém režimu, aniž by do ní byly dovedené vysokonapěťové kabely. Systém od Chakratecu ukládá energii z běžné sítě do setrvačníků, které pak poskytují potřebný vysoký výkon. Technologii na veletrhu představila společnost Škoda Auto Digilab, která pak stanici otevřela veřejnosti.

"Tato nabíječka má veškeré potřebné konektory k dobíjení elektromobilů a po dobu pilotního provozu, tedy několika měsíců, bude dobíjení úplně zdarma," řekl Českému rozhlasu šéf marketingu Škoda Auto Digilab David Beška.