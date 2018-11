Hubič plevele RoundUp se nebude používat pro potravinářské účely

Zahrádkáři tento herbicid dobře znají. Stačí postříkat plevel, a ten později uschne. Původně ministerstvo uvažovalo o plošném zákazu využívání tohoto herbicidu. Na trhu však zatím není vhodná alternativa. A pro české zemědělce tak zůstanou srovnatelné podmínky se zahraničím.

Zemědělský svaz ČR byl plánovaným plošným zákazem dříve zaskočený, podle vyjádření předsedy svazu Martina Pýchy je současné nařízení akceptovatelné. Zemědělcům však podle něj vzrostou náklady a kvalita zrna nemusí být tak vysoká jako v současnosti. Opatření však chápe. Stoupající náklady podle něj ponesou čeští zemědělci, do spotřebitelských cen se nepromítnou, protože výrobci se orientují podle evropských cen.

"Zákaz pro nás bude v některých letech znamenat horší podmínky pro sklizeň, pravděpodobně vyšší náklady na dosoušení, pokud bude nějaký mokrý rok. V minulosti jsme se s tím setkali, byl problém, aby nám obiloviny uzrály, tak se pak musí dosoušet," uvedl předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha.

Podle ministerstva zemědělství se za posledních šest let snížilo používání pesticidů v Česku o více než 7 procent. Účinné látky glyfosát se v roce 2013 spotřebovalo 935.000 litrů, loni to bylo 750.000 litrů.

Podle hnutí DUHA se látka vsakuje do půdy

Zákaz nebude platit na využívání herbicidu v městských zastavěných oblastech nebo v okolí železničních tratí, po čemž volaly některé ekologické organizace. Například Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny označuje herbicid za pravděpodobně karcinogenní. Řada studií zase poukazuje na to, že látka se vsakuje do půdy a taky do potravin, dodává expertka na zemědělství z Hnutí DUHA Klára Kyralová:

"Existují různá testování, kdy ta rezidua byla objevena třeba ve vodách, i v potravinách, v pečivu, v medu, v pivech."

Naopak jiné studie nebezpečnost přípravku vylučují. Evropský úřad pro bezpečnost potravin a Evropská agentura pro chemické látky považují glyfosát za neškodný. Evropská komise tak loni v prosinci prodloužila licenci na jeho používání o pět let. Je však na každém členském státu, jak o používání herbicidu rozhodne.

Podle dostupných údajů neexistuje spojitost mezi glyfosátem a rakovinou u lidí. Americká biotechnologická společnost Monsanto, která vyrábí přípravky na ochranu rostlin, však čelí několika tisícům žalob. V červenci prohrála soudní spor i 289 milionů dolarů. Podle rozsudku mimo jiné Roundup způsobil rakovinu muži z Kalifornie.